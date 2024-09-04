Омскстат: горожане имеют больше шансов на долголетие, чем сельчане

Но не все так радужно: ожидаемая продолжительность жизни мальчиков, появившихся на свет в прошлом году, сократилась с 66 до 65,65 лет. В то же время девочки стали жить дольше — их средняя продолжительность жизни возросла с 76,76 до 78,08 лет за два года.