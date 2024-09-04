Омскстат: горожане имеют больше шансов на долголетие, чем сельчане

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Согласно статистике, дети, родившиеся в 2013 году, могут рассчитывать на жизнь в среднем до 69,73 лет. Однако у рожденных в 2022 году этот показатель уже вырос до 71,45 лет, а в 2023 году достиг 71,83 лет.
Но не все так радужно: ожидаемая продолжительность жизни мальчиков, появившихся на свет в прошлом году, сократилась с 66 до 65,65 лет. В то же время девочки стали жить дольше — их средняя продолжительность жизни возросла с 76,76 до 78,08 лет за два года.
Интересно, что жители города имеют больше шансов на долгую жизнь по сравнению с сельскими жителями. Так, дети из городских семей, родившиеся в прошлом году, могут рассчитывать на 72,99 лет, тогда как у их сверстников из деревень этот показатель составляет всего 68,48 лет.
Ранее Город55 писал о статистике продуктов в Омске. Согласно исследованию, в регионе стало меньше курицы, сыра и хлеба. Однако увеличилось количество конфет, подсолнечного масла, макарон.