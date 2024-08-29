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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

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В Омской области стало меньше хлеба, куриного мяса и кисломолочной продукции

29 августа 2024, 05:53
Фото: 1MI
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В Омске уменьшилось производство хлеба, мяса птицы и кисломолочной продукции

В новом исследовании говорится, что в регионе стали больше производить подсолнечного масла, макарон и свинины. Но курицы, сыра и хлеба стало меньше.

Омские статистики поделились результатами свежего исследования по производству в промышленных сферах региона. По данным Омскстата, в июле 2024 года производство в пищевой промышленности Омской области сократилось на 9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Однако, несмотря на общую тенденцию к снижению, некоторые сегменты продемонстрировали впечатляющий рост. Так, за год наблюдается значительное увеличение производства подсолнечного масла — на 67,8%, макаронных изделий — на 31,2%, свинины — на 17,8%, молока — на 12,2%, кондитерских изделий — на 10,5% и творога — на 9,4%. Спрос на эти продукты традиционно высокий.

Фото: Омскстат

Тем не менее, статистики отмечают тревожные тенденции в других категориях. В первом полугодии 2024 года значительно сократился выпуск мяса и субпродуктов птицы — на 47,4%. Также наблюдается уменьшение производства мясных полуфабрикатов на 16%, кисломолочных продуктов (кроме сметаны) — на 11,8%, сыра — на 6% и хлеба с хлебобулочными изделиями — на 4,8%. Об этом также говорят и цены в супермаркетах, которые регулярно повышаются.

С января по июль текущего года в регионе также увеличился выпуск крупы (на 23%), молока (на 22,5%), кондитерских изделий (на 17%), пива (на 15%), кулинарных мясных изделий (на 10,8%) и сметаны (на 8%).

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Омскстат#Новости#Еда
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