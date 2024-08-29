В Омской области стало меньше хлеба, куриного мяса и кисломолочной продукции

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Омские статистики поделились результатами свежего исследования по производству в промышленных сферах региона. По данным Омскстата, в июле 2024 года производство в пищевой промышленности Омской области сократилось на 9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Однако, несмотря на общую тенденцию к снижению, некоторые сегменты продемонстрировали впечатляющий рост. Так, за год наблюдается значительное увеличение производства подсолнечного масла — на 67,8%, макаронных изделий — на 31,2%, свинины — на 17,8%, молока — на 12,2%, кондитерских изделий — на 10,5% и творога — на 9,4%. Спрос на эти продукты традиционно высокий.
Тем не менее, статистики отмечают тревожные тенденции в других категориях. В первом полугодии 2024 года значительно сократился выпуск мяса и субпродуктов птицы — на 47,4%. Также наблюдается уменьшение производства мясных полуфабрикатов на 16%, кисломолочных продуктов (кроме сметаны) — на 11,8%, сыра — на 6% и хлеба с хлебобулочными изделиями — на 4,8%. Об этом также говорят и цены в супермаркетах, которые регулярно повышаются.
С января по июль текущего года в регионе также увеличился выпуск крупы (на 23%), молока (на 22,5%), кондитерских изделий (на 17%), пива (на 15%), кулинарных мясных изделий (на 10,8%) и сметаны (на 8%).
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