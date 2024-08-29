В Омской области стало меньше хлеба, куриного мяса и кисломолочной продукции

Тем не менее, статистики отмечают тревожные тенденции в других категориях. В первом полугодии 2024 года значительно сократился выпуск мяса и субпродуктов птицы — на 47,4%. Также наблюдается уменьшение производства мясных полуфабрикатов на 16%, кисломолочных продуктов (кроме сметаны) — на 11,8%, сыра — на 6% и хлеба с хлебобулочными изделиями — на 4,8%. Об этом также говорят и цены в супермаркетах, которые регулярно повышаются.