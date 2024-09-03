Посетили 27 стран. Семья Лопез увезла из Омска автомобильные номера

Особенно запомнился вечер с пожилой парой, которая угостила их домашней едой. Аргентинцы были поражены тем, что в прихожей вместо колясок стояли санки. Несмотря на языковой барьер — омичи не говорили ни по-английски, ни по-испански — общение проходило на уровне жестов и улыбок. Гостеприимные хозяева угостили семью домашней едой, и больше всего иностранцы оценили местное лечо. Дети были в восторге от домашних тренажёров для спины и ног, а сам факт наличия саней в прихожей вызвал у них искренний смех.