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Посетили 27 стран. Семья Лопез увезла из Омска автомобильные номера

3 сентября 2024, 04:18
Фото: 1MI
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Аргентинская семья увезла из Омска автомобильные номера

Сейчас семья уже находится в Уфе и планирует продолжать своё путешествие по России, собирая воспоминания и сувениры из каждой новой страны. Их история — яркий пример того, как путешествия способны объединять людей, преодолевая языковые и культурные барьеры.

Семья Лопез из Аргентины, путешествующая по 27 странам, посетила Омск и провела там несколько дней. Они познакомились с местной семьей, которая помогла им с ремонтом автомобиля и показала город, пишет Om1.ru. Их путь уже охватил более 27 стран и 90 000 километров, и лето этого года они решили провести в России, посетив Москву, Санкт-Петербург и другие регионы. Омск стал одним из ярких эпизодов их приключений.

По дороге в Омск, за несколько километров до города, их остановила местная семья. Дочь этой семьи, София, свободно говорила на испанском, что стало началом теплой дружбы. «Они предложили нам помощь с починкой нашего дома на колёсах и показали нам город. Мы провели несколько прекрасных дней в Омске! Мы гуляли по городу, пробовали местную еду и даже ездили на СТО для ремонта генератора „Омы“, нашей машины», — поделилась впечатлениями Лопез.

Особенно запомнился вечер с пожилой парой, которая угостила их домашней едой. Аргентинцы были поражены тем, что в прихожей вместо колясок стояли санки. Несмотря на языковой барьер — омичи не говорили ни по-английски, ни по-испански — общение проходило на уровне жестов и улыбок. Гостеприимные хозяева угостили семью домашней едой, и больше всего иностранцы оценили местное лечо. Дети были в восторге от домашних тренажёров для спины и ног, а сам факт наличия саней в прихожей вызвал у них искренний смех.

В качестве сувенира они купили омские автомобильные номера, чтобы украсить свой автодом.

«У нас есть традиция брать сувениры из каждой страны», — рассказали Лопез.

Аргентинцы также успели прогуляться по центральным улицам Омска: посетили Успенский собор, Тарские ворота и насладились видами набережной Оми. Сейчас семья продолжает своё путешествие по России.

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#Кристина Антоносян#Общество#Культура#Омск#Россия#Москва#Успенский собор#Семья#Санкт-Петербург#Новости#Путешествие#Сувениры#Тарские ворота
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