Сколько раз туристы ночевали в Омске? Росстат опубликовал свежие данные

Интересно, что статистика по количеству ночевок также вызывает беспокойство. За первые три месяца 2023 года туристы провели в Омской области всего 470 тысяч ночей, что в среднем составляет лишь 2,5 дня на поездку. Для сравнения: в Новосибирске туристы остановились на 1,1 млн ночей, а в Тюмени — на 898 тысяч.