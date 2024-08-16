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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

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Сколько раз туристы ночевали в Омске? Росстат опубликовал свежие данные

16 августа 2024, 08:33
Фото: gorod55.ru
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В Росстате рассказали, сколько раз с начала года туристы побывали в Омске

Туристы остаются в Омске на ночь неохотно, предпочитая посмотреть все достопримечательности за один день и уехать. Однако бывают исключения, когда они задерживаются у нас в городе на несколько дней.

Росстат поделился свежей статистикой о путешественниках в Омской области. За первые шесть месяцев 2023 года жители других регионов и стран организовали почти 593 тысячи поездок в Омск. Однако, если сравнить эти цифры с соседними регионами, становится очевидно, что наш край не входит в число лидеров.

В Новосибирске за тот же период было зарегистрировано около 988 тысяч поездок, а Кемеровская область, благодаря популярному горнолыжному курорту в Шерегеше, приняла почти 857 тысяч туристов. Тюмень также не отстает — там число поездок составило 640 тысяч.

Фото: Росстат

Интересно, что статистика по количеству ночевок также вызывает беспокойство. За первые три месяца 2023 года туристы провели в Омской области всего 470 тысяч ночей, что в среднем составляет лишь 2,5 дня на поездку. Для сравнения: в Новосибирске туристы остановились на 1,1 млн ночей, а в Тюмени — на 898 тысяч.

Если обратиться к итогам прошлого года, то можно заметить, что общее количество поездок в Омскую область составило 930 тысяч, а ночевок — 3,2 млн. Несмотря на это, тенденция к краткосрочным визитам остается очевидной.

Ранее Город55 писал о предпочтениях омичей в путешествиях. Отдыхать наши туристы предпочитают в пределах родной стороны и выбирают Сочи, Анапу и Алтай. Количество поездок в Европу значительно сократилось.

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#Кристина Антоносян#Общество#Туризм#Омск#Омская область#Россия#Новости#Путешествия
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