«Злая училка, дружба, любовь». С чем ассоциируется школа у омичей

Тем не менее, среди омичей есть и те, кто не разделяет столь пессимистичный взгляд. Положительные воспоминания преобладают: 16% респондентов ассоциируют школьные годы с известной советской песней «Школьные годы чудесные». Еще 14% отметили, что для них школа — это радость, 9% вспомнили о знаниях и учебе, а 6% связали эти годы с беззаботностью, дружбой и детством. Всего 3% омичей назвали это время лучшими годами своей жизни.