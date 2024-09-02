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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

«Злая училка, дружба, любовь». С чем ассоциируется школа у омичей

«Злая училка, дружба, любовь». С чем ассоциируется школа у омичей

2 сентября 2024, 07:31
Фото: 1MI
Любопытное исследование провел портал SuperJob. Чаще всего у работающих омичей только хорошие воспоминания о школьных деньках.

Аналитики сервиса SuperJob сообщили, что у каждого пятого работающего омича школа вызывает негативные ассоциации. Для них фраза «школьные годы» часто связана с такими терминами, как «каторга», «строгая учительница» и «буллинг».

Тем не менее, среди омичей есть и те, кто не разделяет столь пессимистичный взгляд. Положительные воспоминания преобладают: 16% респондентов ассоциируют школьные годы с известной советской песней «Школьные годы чудесные». Еще 14% отметили, что для них школа — это радость, 9% вспомнили о знаниях и учебе, а 6% связали эти годы с беззаботностью, дружбой и детством. Всего 3% омичей назвали это время лучшими годами своей жизни.

Интересно, что у женщин школьные воспоминания чаще ассоциируются с дружбой, в то время как мужчины в первую очередь вспоминают о первой любви, поцелуях и романтических отношениях.

Ранее Город55 писал, что в Омске каждый третий работающий родитель отпросился со школы, чтобы проводить своих детей на занятия.

День Знаний. Омские родители отпрашиваются с работы ради детей
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Школа#Новости#Знания
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