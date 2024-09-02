«Злая училка, дружба, любовь». С чем ассоциируется школа у омичей

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Аналитики сервиса SuperJob сообщили, что у каждого пятого работающего омича школа вызывает негативные ассоциации. Для них фраза «школьные годы» часто связана с такими терминами, как «каторга», «строгая учительница» и «буллинг».
Тем не менее, среди омичей есть и те, кто не разделяет столь пессимистичный взгляд. Положительные воспоминания преобладают: 16% респондентов ассоциируют школьные годы с известной советской песней «Школьные годы чудесные». Еще 14% отметили, что для них школа — это радость, 9% вспомнили о знаниях и учебе, а 6% связали эти годы с беззаботностью, дружбой и детством. Всего 3% омичей назвали это время лучшими годами своей жизни.
Интересно, что у женщин школьные воспоминания чаще ассоциируются с дружбой, в то время как мужчины в первую очередь вспоминают о первой любви, поцелуях и романтических отношениях.
Ранее Город55 писал, что в Омске каждый третий работающий родитель отпросился со школы, чтобы проводить своих детей на занятия.