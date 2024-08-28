День Знаний. Омские родители отпрашиваются с работы ради детей

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Аналитики сервиса SuperJob рассказали, что, каждый третий работающий родитель в Омске собирается взять выходной 2 сентября, чтобы проводить своего ребенка в школу. В этом году первый учебный день выпадает на понедельник, так как 1 сентября — это воскресенье.
Родители готовы сделать все ради того, чтобы День знаний для детей получился интересный и запоминающийся. В опросе поучаствовали родители школьников, которые работают в одних и тех же компаниях. Результаты показали, что 32% родителей планируют взять отгул или отпуск, а 19% намерены отпроситься с работы на несколько часов.
Нашлись и 49% родителей, которые вообще не хотят идти в школу и провожать своих детей. Что касается работодателей, то 46% компаний в Омске предоставляют возможность своим сотрудникам взять выходной в первый учебный день. Из них 21% делают это официально, а 25% позволяют сотрудникам уходить без оформления документов.
Ранее Город55 писал, что в школы в этом году отправятся 140 тысяч учащихся. Из них 13 148 — это первоклассники, что на 1 772 меньше, чем в прошлом году. При этом в целом в школы пойдут больше детей, чем обычно. В школах уже закупили новые книги, пособия и материально-техническую базу для учеников.