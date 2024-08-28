День Знаний. Омские родители отпрашиваются с работы ради детей

Ранее Город55 писал, что в школы в этом году отправятся 140 тысяч учащихся. Из них 13 148 — это первоклассники, что на 1 772 меньше, чем в прошлом году. При этом в целом в школы пойдут больше детей, чем обычно. В школах уже закупили новые книги, пособия и материально-техническую базу для учеников.