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Published Сегодня, 08:12

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Updated Сегодня, 08:22

В Омске каждый третий родитель собирается отпроситься с работы 2 сентября

День Знаний. Омские родители отпрашиваются с работы ради детей

28 августа 2024, 08:12
Фото: 1MI

В Омске каждый третий родитель собирается отпроситься с работы 2 сентября

В этом году первый учебный день выпадает на 2 сентября. Родители отпрашиваются на несколько часов, целый день, а многие даже берут отпуск в это время.

Аналитики сервиса SuperJob рассказали, что, каждый третий работающий родитель в Омске собирается взять выходной 2 сентября, чтобы проводить своего ребенка в школу. В этом году первый учебный день выпадает на понедельник, так как 1 сентября — это воскресенье.

Родители готовы сделать все ради того, чтобы День знаний для детей получился интересный и запоминающийся. В опросе поучаствовали родители школьников, которые работают в одних и тех же компаниях. Результаты показали, что 32% родителей планируют взять отгул или отпуск, а 19% намерены отпроситься с работы на несколько часов.

Нашлись и 49% родителей, которые вообще не хотят идти в школу и провожать своих детей. Что касается работодателей, то 46% компаний в Омске предоставляют возможность своим сотрудникам взять выходной в первый учебный день. Из них 21% делают это официально, а 25% позволяют сотрудникам уходить без оформления документов.

Ранее Город55 писал, что в школы в этом году отправятся 140 тысяч учащихся. Из них 13 148 — это первоклассники, что на 1 772 меньше, чем в прошлом году. При этом в целом в школы пойдут больше детей, чем обычно. В школах уже закупили новые книги, пособия и материально-техническую базу для учеников.

В первый раз. В Омские школы отправятся более 13 тысяч первоклассников
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Школа#Дети#Новости
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