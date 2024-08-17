Забира, Милада, Эмин: в ЗАГСе рассказали, как омичи называют своих детей

На официальном портале ЗАГСа рассказали об именах, которыми награждают омичи своих наследников в 2024 году. Тенденции таковы, что с каждым годом все больше родителей выбирают для своих малышей необычные имена. В сети часто иронизируют о том, что привычные всем имена, например, Михаил, Василий и Мария, становятся диковинкой.