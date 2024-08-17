Забира, Милада, Эмин: в ЗАГСе рассказали, как омичи называют своих детей

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
На официальном портале ЗАГСа рассказали об именах, которыми награждают омичи своих наследников в 2024 году. Тенденции таковы, что с каждым годом все больше родителей выбирают для своих малышей необычные имена. В сети часто иронизируют о том, что привычные всем имена, например, Михаил, Василий и Мария, становятся диковинкой.
Итак, самыми необычными именами в списке от ЗАГСа стали Присцилла, Милада, Сара, Пелагея и Забира для девочек, а для мальчиков — Арес, Биляль, Эмин, Алимардон, и Эрвин.
Однако есть и приверженцы традиционных имен. В 2024 году родились девочки с именами Анна, София, Василиса, Мария и Ева, а также с именами Михаил, Артем, Тимофей, Максим и Александр.