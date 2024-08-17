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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

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Забира, Милада, Эмин: в ЗАГСе рассказали, как омичи называют своих детей

17 августа 2024, 09:44
Фото: 1MI
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В Омске новорожденных называют Пелагеей, Алимардоном и Эрвином

С каждым годом родители выбирают все более креативные имена для своих малышей. В ЗАГСе рассказали, каким именам отдают предпочтение в 2024 году.

На официальном портале ЗАГСа рассказали об именах, которыми награждают омичи своих наследников в 2024 году. Тенденции таковы, что с каждым годом все больше родителей выбирают для своих малышей необычные имена. В сети часто иронизируют о том, что привычные всем имена, например, Михаил, Василий и Мария, становятся диковинкой.

Итак, самыми необычными именами в списке от ЗАГСа стали Присцилла, Милада, Сара, Пелагея и Забира для девочек, а для мальчиков — Арес, Биляль, Эмин, Алимардон, и Эрвин.

Однако есть и приверженцы традиционных имен. В 2024 году родились девочки с именами Анна, София, Василиса, Мария и Ева, а также с именами Михаил, Артем, Тимофей, Максим и Александр.

Мирра и Златослав. Какие редкие имена дают омичи новорожденным детям
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Дети#Роддом#Новости#ЗАГС#Имена#Редкие имена
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