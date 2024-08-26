Нашли предателя. В Омске задержали украинского шпиона

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь подозреваемому предстоит ответить за свои действия по статье 275 УК РФ. Согласно этой статье, нарушение наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей, либо ограничением свободы, а также пожизненным лишением в зависимости от обстоятельств дела.