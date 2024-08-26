Нашли предателя. В Омске задержали украинского шпиона

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
В региональном УФСБ рассказали о задержании 40-летнего омича, подозреваемого в государственной измене. По информации Центрального суду Омска его уже арестовали. Судебное заседание состоялось после рассмотрения ходатайства органов предварительного расследования о мере пресечения.
По данным следствия, обвиняемый пытался передать украинской стороне информацию закрытого характера, касающуюся одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Эти действия были квалифицированы как угроза национальной безопасности страны. Осуществить задуманное ему не удалось.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь подозреваемому предстоит ответить за свои действия по статье 275 УК РФ. Согласно этой статье, нарушение наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей, либо ограничением свободы, а также пожизненным лишением в зависимости от обстоятельств дела.
Город55 уже писал о похожем случае. Омич трудился на оборонном предприятии и пытался передать секретные данные Германии.