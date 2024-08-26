Как в Питере. В Омске хотят открыть генерал-губернаторский квартал

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Published Сегодня, 03:46
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В историческом центре Омска обсуждают важное изменение, которое может сильно повлиять на облик города. Как рассказал директор Омского государственного краеведческого музея Петр Вибе, там подумывают о создании генерал-губернаторского квартала. Как сообщает «Трамплин», проект предполагает объединение зданий историко-краеведческого музея с Генерал-губернаторским дворцом, что создаст уникальное культурное пространство, погружающее в атмосферу богатой истории региона.
Также Вибе предлагает насытить квартал скульптурами выдающихся политиков прошлого, что позволит не только украсить город, но и стать своеобразным образовательным ресурсом. Каждая фигура будет напоминать о значимых событиях и личностях, оставивших след в истории Омска.
Ранее Город55 писал о Дне экскурсий, который пройдет в Омске 31 августа. Все они бесплатные и включают в себя самые разнообразные направления.