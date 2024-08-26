Как в Питере. В Омске хотят открыть генерал-губернаторский квартал

В историческом центре Омска обсуждают важное изменение, которое может сильно повлиять на облик города. Как рассказал директор Омского государственного краеведческого музея Петр Вибе, там подумывают о создании генерал-губернаторского квартала. Как сообщает «Трамплин», проект предполагает объединение зданий историко-краеведческого музея с Генерал-губернаторским дворцом, что создаст уникальное культурное пространство, погружающее в атмосферу богатой истории региона.