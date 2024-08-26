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Posted Сегодня, 03:46

Published Сегодня, 03:46

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Updated Сегодня, 03:56

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Как в Питере. В Омске хотят открыть генерал-губернаторский квартал

26 августа 2024, 03:46
Фото: 1MI
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В историческом центре Омска хотят открыть генерал-губернаторский квартал

Это может стать магнитом для туристов, заинтересованных в изучении культурного наследия России. Генерал-губернаторский квартал планируют сделать одной из ключевых достопримечательностей Омска.

В историческом центре Омска обсуждают важное изменение, которое может сильно повлиять на облик города. Как рассказал директор Омского государственного краеведческого музея Петр Вибе, там подумывают о создании генерал-губернаторского квартала. Как сообщает «Трамплин», проект предполагает объединение зданий историко-краеведческого музея с Генерал-губернаторским дворцом, что создаст уникальное культурное пространство, погружающее в атмосферу богатой истории региона.

Также Вибе предлагает насытить квартал скульптурами выдающихся политиков прошлого, что позволит не только украсить город, но и стать своеобразным образовательным ресурсом. Каждая фигура будет напоминать о значимых событиях и личностях, оставивших след в истории Омска.

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#Кристина Антоносян#Общество#Культура#Омск#Музей#Искусство#Новости#Достопримечательности
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