Бойцы СВО записали видеообращение с благодарностью к омскому депутату Дмитрию Павлову

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
«Мы, бойцы Восточного военного округа Министерства обороны Российской Федерации, благодарим Павлова Дмитрия за большой вклад в борьбе с нашим общим врагом. Отрадно, что в нашей стране есть такие люди, патриоты своей Родины. Ваша постоянная поддержка помогает нам решать боевые задачи. Слава России, победа будет за нами!» — заявляет в обращении один из военнослужащих.
Ранее издание «СуперОмск» сообщало о новой, как минимум десятой по счету, поездке Дмитрия Павлова в зону специальной военной операции. На сей раз он вместе с соратниками передал участникам спецоперации необходимые запчасти, мотовездеход и средства РЭБ.
Известно, что Дмитрий Павлов регулярно отправляет в зону специальной военной операции как гуманитарные грузы, так и необходимую бойцам технику и комплектующие. Так, летом 2022 года депутат направил в ДНР и ЛНР партию гигиенических и медицинских материалов, а также партию рыбных консервов в количестве свыше 1,4 тысячи штук. Осенью 2022 года наряду с новой крупной партией консервированной продукции Любинского молочно-консервного завода Дмитрий Павлов направил в Луганскую Народную Республику запчасти и комплектующие для восстановления автомобиля «Урал», тогда как в Донецкую Народную Республику ушли партии детского питания и детских гигиенических средств.
Зиму 2022 года Дмитрий Павлов посвятил помощи городу Стаханову в ЛНР: туда были направлены мультимедийное оборудование для местной школы, а также новогодние подарки для детей школьного и дошкольного возраста. Также в тот период значительную помощь от депутата получили мобилизованные бойцы, которым он направил комплект оборудования усиления сигнала связи 900/1800/2100 MHz(2-4G) и отопительные печи.
В течение 2023 года Дмитрий Павлов направил в зону проведения спецоперации автомобиль «Дастер» с прицепом и комплектом вездеходных колёс; школьные принадлежности для детей Стаханова, несколько крупных партий продуктовых наборов (чай, консервы, сигареты). Кроме того, одно из воинских подразделений получило от него оборудование РЭБ, прицелы ночного видения и другую технику.
С начала 2024 года Дмитрий Павлов также неоднократно не словом, а делом оказывал посильную поддержку как бойцам, так и мирному населению ЛДНР, включая отправку несколько МФУ струйных в школы Стаханова, комплект мобильного оборудования — ноутбук и планшет — для нужд военнослужащих, несколько комплексов РЭБ, а также комплектующих для нужд участников спецоперации и упомянутые запчасти, мотовездеход и 5 комплексов РЭБ ОГОНЕК 2.