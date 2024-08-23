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Published Сегодня, 04:20

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Updated Сегодня, 04:33

иллюстрация

Бойцы СВО записали видеообращение с благодарностью к омскому депутату Дмитрию Павлову

23 августа 2024, 04:20
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
В распоряжении Города55 оказалась запись видеообращения участников специальной военной операции, которые выражают благодарность депутату Законодательного Собрания Омской области Дмитрию Павлову.
«Мы, бойцы Восточного военного округа Министерства обороны Российской Федерации, благодарим Павлова Дмитрия за большой вклад в борьбе с нашим общим врагом. Отрадно, что в нашей стране есть такие люди, патриоты своей Родины. Ваша постоянная поддержка помогает нам решать боевые задачи. Слава России, победа будет за нами!» — заявляет в обращении один из военнослужащих.

Ранее издание «СуперОмск» сообщало о новой, как минимум десятой по счету, поездке Дмитрия Павлова в зону специальной военной операции. На сей раз он вместе с соратниками передал участникам спецоперации необходимые запчасти, мотовездеход и средства РЭБ.

Известно, что Дмитрий Павлов регулярно отправляет в зону специальной военной операции как гуманитарные грузы, так и необходимую бойцам технику и комплектующие. Так, летом 2022 года депутат направил в ДНР и ЛНР партию гигиенических и медицинских материалов, а также партию рыбных консервов в количестве свыше 1,4 тысячи штук. Осенью 2022 года наряду с новой крупной партией консервированной продукции Любинского молочно-консервного завода Дмитрий Павлов направил в Луганскую Народную Республику запчасти и комплектующие для восстановления автомобиля «Урал», тогда как в Донецкую Народную Республику ушли партии детского питания и детских гигиенических средств.

Зиму 2022 года Дмитрий Павлов посвятил помощи городу Стаханову в ЛНР: туда были направлены мультимедийное оборудование для местной школы, а также новогодние подарки для детей школьного и дошкольного возраста. Также в тот период значительную помощь от депутата получили мобилизованные бойцы, которым он направил комплект оборудования усиления сигнала связи 900/1800/2100 MHz(2-4G) и отопительные печи.

В течение 2023 года Дмитрий Павлов направил в зону проведения спецоперации автомобиль «Дастер» с прицепом и комплектом вездеходных колёс; школьные принадлежности для детей Стаханова, несколько крупных партий продуктовых наборов (чай, консервы, сигареты). Кроме того, одно из воинских подразделений получило от него оборудование РЭБ, прицелы ночного видения и другую технику.

С начала 2024 года Дмитрий Павлов также неоднократно не словом, а делом оказывал посильную поддержку как бойцам, так и мирному населению ЛДНР, включая отправку несколько МФУ струйных в школы Стаханова, комплект мобильного оборудования — ноутбук и планшет — для нужд военнослужащих, несколько комплексов РЭБ, а также комплектующих для нужд участников спецоперации и упомянутые запчасти, мотовездеход и 5 комплексов РЭБ ОГОНЕК 2.

#Илья Скобин#Видео#Омск#Россия#Депутат#Минобороны#Дмитрий Павлов#ДНР#ЛНР#Гуманитарная помощь#Сво#Специальная военная операция
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