Бойцы СВО записали видеообращение с благодарностью к омскому депутату Дмитрию Павлову

Известно, что Дмитрий Павлов регулярно отправляет в зону специальной военной операции как гуманитарные грузы, так и необходимую бойцам технику и комплектующие. Так, летом 2022 года депутат направил в ДНР и ЛНР партию гигиенических и медицинских материалов, а также партию рыбных консервов в количестве свыше 1,4 тысячи штук. Осенью 2022 года наряду с новой крупной партией консервированной продукции Любинского молочно-консервного завода Дмитрий Павлов направил в Луганскую Народную Республику запчасти и комплектующие для восстановления автомобиля «Урал», тогда как в Донецкую Народную Республику ушли партии детского питания и детских гигиенических средств.