В здании омского ж/д вокзала откроют аптеку

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Омске АО «Российские железный дороги», являющееся собственником вокзала, сдает в аренду помещение площадью 59 кв. м под аптеку. Продавец просит за это 32 тысячи рублей в месяц. Стоимость одного квадратного метра оценивается в 608 рублей.
«Техническое состояниe помещения хорошее, ремонт не требуется. Объект обеспечен инженерными коммуникациями: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, канализация. Наличие парковочных мест на прилегающей территории. Круглосуточный доступ на объект. В пешей доступности расположена остановка общественного транспорта», — говорится в объявлении.
АО «РЖД» предлагает арендовать помещение на 11 месяцев с возможной пролонгацией. Коммунальные и эксплуатационные услуги оплачиваются отдельно.
Отметим, что сейчас в здании вокзала на Леконта, 1 есть различные магазины, кафе, а аптечных пунктов нет.