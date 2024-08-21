В здании омского ж/д вокзала откроют аптеку

В Омске АО «Российские железный дороги», являющееся собственником вокзала, сдает в аренду помещение площадью 59 кв. м под аптеку. Продавец просит за это 32 тысячи рублей в месяц. Стоимость одного квадратного метра оценивается в 608 рублей.