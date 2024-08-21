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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:27

В здании омского ж/д вокзала откроют аптеку

В здании омского ж/д вокзала откроют аптеку

21 августа 2024, 07:24
Фото: 1MI
АО «РЖД» сдает в аренду помещение на первом этаже.

В Омске АО «Российские железный дороги», являющееся собственником вокзала, сдает в аренду помещение площадью 59 кв. м под аптеку. Продавец просит за это 32 тысячи рублей в месяц. Стоимость одного квадратного метра оценивается в 608 рублей.

«Техническое состояниe помещения хорошее, ремонт не требуется. Объект обеспечен инженерными коммуникациями: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, канализация. Наличие парковочных мест на прилегающей территории. Круглосуточный доступ на объект. В пешей доступности расположена остановка общественного транспорта», — говорится в объявлении.

АО «РЖД» предлагает арендовать помещение на 11 месяцев с возможной пролонгацией. Коммунальные и эксплуатационные услуги оплачиваются отдельно.

Отметим, что сейчас в здании вокзала на Леконта, 1 есть различные магазины, кафе, а аптечных пунктов нет.

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#Ольга Скворцова#Омск#РЖД#Аптека
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