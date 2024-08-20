Названы даты перебоев телевещания в Омской области

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:10
Как сообщил руководитель минцифры Денис Цуканов, в ближайшее время в городе обновят телевышку. В период с 16 августа по 14 октября на ней проведут ремонтно-профилактические работы, в том числе и обновление лакокрасочного покрытия.
Более подробное расписание всех перерывов можно найти на сайте РТРС.
После того, как работы закончатся, полюбившаяся световая вышка вновь начнет радовать омичей. О похожем отключении Город55 писал в начале августа, когда на станциях телерадиовещания проводились профилактические работы.