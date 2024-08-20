gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Стало известно, в какие дни омичи не смогут посмотреть телевизор

Названы даты перебоев телевещания в Омской области

20 августа 2024, 05:01
Фото: 1MI

Стало известно, в какие дни омичи не смогут посмотреть телевизор

Из-за ремонтно-профилактических работ любителям посмотреть телевизор после работы придется подготовиться к трудностям. В указанные даты могут быть перерывы в вещании теле- и радиоканалов.

Как сообщил руководитель минцифры Денис Цуканов, в ближайшее время в городе обновят телевышку. В период с 16 августа по 14 октября на ней проведут ремонтно-профилактические работы, в том числе и обновление лакокрасочного покрытия.

Более подробное расписание всех перерывов можно найти на сайте РТРС.

После того, как работы закончатся, полюбившаяся световая вышка вновь начнет радовать омичей. О похожем отключении Город55 писал в начале августа, когда на станциях телерадиовещания проводились профилактические работы.

Без связи с внешним миром. Названа дата отключения телерадиовещания в Омской области
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян
Подпишитесь
Капремонт моста у Телецентра в Омске рискует сорваться из-за жалобы в ФАС
Сегодня, 05:09
Фальшивые отчеты: в Омске завели дело из-за ликвидации мусорной свалки в Амуре
Сегодня, 04:15
Зима близко. Омск оказался не полностью готов к отопительному сезону
Сегодня, 06:21
«Авангард» сегодня встретится с челябинским «Трактором» на мемориале Виктора Блинова
Сегодня, 02:12
Бархатный сезон. На Омскую область надвигается мощное потепление
Вчера, 07:20
Осетровая Луна впечатляющих размеров. Фотоподборка ночного чуда над Омском
Сегодня, 06:39