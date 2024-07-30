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Posted Сегодня, 02:52

Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 02:54

Updated Сегодня, 02:54

Иллюстрация

Без связи с внешним миром. Названа дата отключения телерадиовещания в Омской области

30 июля 2024, 02:52
Фото: gorod55.ru
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Омскую область на время отключат от телевизора и радио — названа дата

Жителей региона ожидают некоторые неудобства с просмотром любимых передач.

На сайте Цифрового эфирного телевидения поделились новым графиком отключения телерадиосигнала в Омской области. Речь идет о периоде с с 29 июля по 4 августа 2024 года.

Как указано в графике, отключения затронут множество населенных пунктов, включая Тевризский, Тюкалинский, Большереченский, Колосовский, Одесский и Называевский районы. Однако для многих сел и деревень точные даты перебоев в вещании пока не определены — отключения могут произойти в один из трех дней, указанных в графике.

График отключения телевещанияГрафик отключения телевещания
График отключения телевещания
Фото: Сайт Цифрового эфирного телевидения

Кроме того, сразу на 20 стандартных цифровых каналах ожидаются сбои, а в некоторых районах Омской области на время ограничат вещание «Радио России». Как говорится в сообщении, специалистам предстоят заботы по плановым работам на ТВ-станциях, из-за чего жителям придется потерпеть некоторые неудобства и придумать себе другое занятие.

В Омске целый микрорайон остался без света
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Новости#Телевизор#Отключение#Телевидение#Телеканал
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