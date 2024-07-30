Без связи с внешним миром. Названа дата отключения телерадиовещания в Омской области

Кроме того, сразу на 20 стандартных цифровых каналах ожидаются сбои, а в некоторых районах Омской области на время ограничат вещание «Радио России». Как говорится в сообщении, специалистам предстоят заботы по плановым работам на ТВ-станциях, из-за чего жителям придется потерпеть некоторые неудобства и придумать себе другое занятие.