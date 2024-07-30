Без связи с внешним миром. Названа дата отключения телерадиовещания в Омской области

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
Modified Сегодня, 02:54
Updated Сегодня, 02:54
На сайте Цифрового эфирного телевидения поделились новым графиком отключения телерадиосигнала в Омской области. Речь идет о периоде с с 29 июля по 4 августа 2024 года.
Как указано в графике, отключения затронут множество населенных пунктов, включая Тевризский, Тюкалинский, Большереченский, Колосовский, Одесский и Называевский районы. Однако для многих сел и деревень точные даты перебоев в вещании пока не определены — отключения могут произойти в один из трех дней, указанных в графике.
Кроме того, сразу на 20 стандартных цифровых каналах ожидаются сбои, а в некоторых районах Омской области на время ограничат вещание «Радио России». Как говорится в сообщении, специалистам предстоят заботы по плановым работам на ТВ-станциях, из-за чего жителям придется потерпеть некоторые неудобства и придумать себе другое занятие.