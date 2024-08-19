«Газпромнефть-СМ» представила лучшие практики для роста эффективности производства

Примечательно, что все представленные проекты уже были проверены «делом»: до этого авторы практик тестировали их на предприятиях «Газпромнефть — смазочные материалы», где предложенные идеи продемонстрировали свою эффективность. Именно для обмена этим важным опытом и была организована «Ярмарка успешных практик»: каждый представленный проект мультифункционален и его идеи могут быть интегрированы на предприятиях любого промышленного сегмента.