«Газпромнефть-СМ» представила лучшие практики для роста эффективности производства

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Своими самыми лучшими наработками и проектами на мероприятии поделились представители всех подразделений «Газпромнефть-СМ»: гости ярмарки могли ознакомиться с идеями, направленными на увеличение надежности промышленного оборудования, совершенствование систем безопасности и охраны труда, а также проектами развития программ подготовки кадров и обучению персонала.
«Развитие современного производства невозможно без внедрения новых идей. Авторами множества проектов, которые помогают делать компанию эффективнее и сильнее, являются наши сотрудники — специалисты различных направлений. Они не только профессионалы высочайшего уровня, но и безусловные лидеры, вовлеченные, готовые постоянно развиваться и идти вперед. Это дает нам возможность аккумулировать на своих площадках лучший опыт и предлагать универсальные решения как для задач компании, так и в интересах всей отрасли», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
Примечательно, что все представленные проекты уже были проверены «делом»: до этого авторы практик тестировали их на предприятиях «Газпромнефть — смазочные материалы», где предложенные идеи продемонстрировали свою эффективность. Именно для обмена этим важным опытом и была организована «Ярмарка успешных практик»: каждый представленный проект мультифункционален и его идеи могут быть интегрированы на предприятиях любого промышленного сегмента.
«Одно из условий роста общего промышленного потенциала территории — создание единого поля для профессионального взаимодействия среди предприятий различных направлений, конгломерация успешного опыта. „Газпромнефть-СМ“ реализует проекты с высокой эффективностью и открыта для обмена лучшими идеями. Подобный подход — ориентир для других промышленных предприятий», — рассказал Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области.