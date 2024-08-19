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«Газпромнефть-СМ» представила лучшие практики для роста эффективности производства

«Газпромнефть-СМ» представила лучшие практики для роста эффективности производства

19 августа 2024, 09:58
Фото: Дмитрий Верхоробин
Омская «Ярмарка успешных практик», организованная компанией «Газпромнефть — смазочные материалы», привлекла около 150 различных представителей промышленности, экспертов и участников: предметом их обсуждения стали проекты повышения эффективности производства и бизнес-процессов.

Своими самыми лучшими наработками и проектами на мероприятии поделились представители всех подразделений «Газпромнефть-СМ»: гости ярмарки могли ознакомиться с идеями, направленными на увеличение надежности промышленного оборудования, совершенствование систем безопасности и охраны труда, а также проектами развития программ подготовки кадров и обучению персонала.

«Развитие современного производства невозможно без внедрения новых идей. Авторами множества проектов, которые помогают делать компанию эффективнее и сильнее, являются наши сотрудники — специалисты различных направлений. Они не только профессионалы высочайшего уровня, но и безусловные лидеры, вовлеченные, готовые постоянно развиваться и идти вперед. Это дает нам возможность аккумулировать на своих площадках лучший опыт и предлагать универсальные решения как для задач компании, так и в интересах всей отрасли», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».

Примечательно, что все представленные проекты уже были проверены «делом»: до этого авторы практик тестировали их на предприятиях «Газпромнефть — смазочные материалы», где предложенные идеи продемонстрировали свою эффективность. Именно для обмена этим важным опытом и была организована «Ярмарка успешных практик»: каждый представленный проект мультифункционален и его идеи могут быть интегрированы на предприятиях любого промышленного сегмента.

«Одно из условий роста общего промышленного потенциала территории — создание единого поля для профессионального взаимодействия среди предприятий различных направлений, конгломерация успешного опыта. „Газпромнефть-СМ“ реализует проекты с высокой эффективностью и открыта для обмена лучшими идеями. Подобный подход — ориентир для других промышленных предприятий», — рассказал Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области.
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