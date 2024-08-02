«Газпромнефть-СМ» внедряет новые форматы обучения профессионалов нефтепереработки

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 06:58
Студенты профильных направлений Омского государственного технического университета, принявшие участие в профориентационном проекте «Газпромнефть — смазочные материалы» и ОмГТУ, уже практически стали профессионалами: за спиной ребят осталось два года углубленных курсов подготовки к работе на современном производстве и даже практические навыки — во время участия в профориентационной программе они, наравне с уже действующими сотрудниками, решали многие технологические и исследовательские задачи.
«Главный эффект для наших студентов от участия в проекте — возможность открыть для себя новую профессиональную сферу и представить, какие перспективы у них появятся с трудоустройством в штат современного высокотехнологичного предприятия. Благодаря многолетнему партнерству с „Газпромнефть-СМ“ мы воспитываем кадры для нефтепереработки с высоким уровнем практикоориентированности. Это значит, что из стен вуза наши выпускники выходят уже сформированными специалистами, готовыми решать на производстве задачи любой сложности», — отметил Павел Корчагин, исполняющий обязанности ректора ОмГТУ.
Внедрение подобных обучающих инструментов — одна из задач программы «Газпромнефть-СМ», направленной на формирование уникальных профессиональных компетенций у будущих профессионалов нефтеперерабатывающей отрасли.
«Бизнес смазочных материалов — это не только сложное производство, объединяющее самые современные технологии нефтепереработки. Это и масштабная исследовательская деятельность, и целый спектр цифровых сервисов, услуг и экспертиз для различных категорий потребителей. Управление каждым из этих процессов требует компетенций самого высокого уровня. Поэтому мы уделяем первостепенное внимание качеству подготовки будущих специалистов, созданию возможностей для развития каждого сотрудника, пришедшего в команду», — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
В процессе реализации профориентационной программы студенты — будущие нефтепереработчики, под руководством опытных кураторов, разбирались в особенностях всех производственных процессов и технологиях выпуска смазочных материалов, проводили опытно-промышленные испытания и принимали активное участие в исследовательских проектах в области сульфонатных присадок и пластичных смазок. Ну, а проявив себя на стажировке, многие из студентов получили и предложения работы на Омском заводе смазочных материалов.
Подобная практика не нова для «Газпромнефть — СМ» — уже на протяжении многих лет компания является партнером для ведущих учебных заведений страны, обеспечивая подготовку молодых специалистов в отрасли нефтепереработки: старшекурсники ВУЗов, став резидентами интерактивных сессий, знакомятся с работой технологических площадок компании на многочисленных производственных экскурсиях и стажировках, принимают участие в научно-технических конференциях и даже конкурсах профмастерства.