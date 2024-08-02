«Газпромнефть-СМ» внедряет новые форматы обучения профессионалов нефтепереработки

Студенты профильных направлений Омского государственного технического университета, принявшие участие в профориентационном проекте «Газпромнефть — смазочные материалы» и ОмГТУ, уже практически стали профессионалами: за спиной ребят осталось два года углубленных курсов подготовки к работе на современном производстве и даже практические навыки — во время участия в профориентационной программе они, наравне с уже действующими сотрудниками, решали многие технологические и исследовательские задачи.