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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Топ-модель из Омска Влада Рослякова побывала на выставке «Флора»

Топ-модель из Омска Влада Рослякова побывала на выставке «Флора»

6 августа 2024, 13:58
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Топ-модель Влада Рослякова прилетела в Омск из Нью-Йорка и прошлась по выставке «Флора» вместе с семьей.

Омская топ-модель Влада Рослякова прилетела на родину из Нью-Йорка и прогулялась по выставке «Флора» вместе с семьей. Видео с близкими она опубликовала на своей странице в Инстаграм*.

Модель также показала цветочные композиции, которые привлекли ее внимание. Среди них оказались неваляшка, семейство медведей, фигура святых Петра и Февронии, воздушные цветочные композиции и другие.

*экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

Фото: Соцсети Влады Росляковой
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Флора#Новости#Флористика#Модель#Флора-2024#Флористы#Флористические элементы#Топ-модель
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