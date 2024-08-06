Топ-модель из Омска Влада Рослякова побывала на выставке «Флора»

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Омская топ-модель Влада Рослякова прилетела на родину из Нью-Йорка и прогулялась по выставке «Флора» вместе с семьей. Видео с близкими она опубликовала на своей странице в Инстаграм*.
Модель также показала цветочные композиции, которые привлекли ее внимание. Среди них оказались неваляшка, семейство медведей, фигура святых Петра и Февронии, воздушные цветочные композиции и другие.
*экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.