В постоянную экспозицию музея Врубеля вернулся один из главных шедевров

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
В омском музее имени М. А. Врубеля закончилась реставрация одного из шедевров коллекции — картины Константина Маковского «Боярыня у окна». Это полотно, созданное в 1885 году, хранилось в собрании Главного концессионного комитета при Совнаркоме РСФСР и в Государственном музейном фонде, а в 1927 году оказалось в Омске. Год назад его пришлось отдать в реставрационную мастерскую.
— Проведенные физико-оптические исследования показали наличие следов многочисленных реставраций, затронувших и холст, и красочный слой, — рассказали в пресс-службе областного минкульта. — Со временем они стали нарушать экспозиционный вид произведения. Кроме того, конструкция авторского подрамника потеряла жесткость, что привело к провисанию и деформации холста, что, в свою очередь, сказывалось на состоянии красочного слоя…
Специалисты убрали старые заплаты, продублировали обветшавшие кромки, устранили многочисленные отставания красочного слоя, создали новый подрамник. В минкульте отмечают, что все эти работы были проведены при поддержке НПО «Мир» и его руководителя Александра Беляева. Сейчас «Боярыня у окна» снова входит в основную экспозицию музея имени Врубеля.
Напомним: Константин Маковский — видный представитель петербургского академизма, принадлежавший в конце XIX века к числу самых высокооплачиваемых русских художников. «Боярыню у окна» искусствоведы относят к периоду его творческой зрелости, когда Маковский увлекался бытом русского XVII века.