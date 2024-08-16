В постоянную экспозицию музея Врубеля вернулся один из главных шедевров

В омском музее имени М. А. Врубеля закончилась реставрация одного из шедевров коллекции — картины Константина Маковского «Боярыня у окна». Это полотно, созданное в 1885 году, хранилось в собрании Главного концессионного комитета при Совнаркоме РСФСР и в Государственном музейном фонде, а в 1927 году оказалось в Омске. Год назад его пришлось отдать в реставрационную мастерскую.