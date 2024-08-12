Наказание пришло. Суд вынес приговор омичу за тройное убийство 29-летней давности

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Оренбургский суд вынес приговор двум жителям Омска и Новосибирска, они признаны виновными в преступлении, совершенном 29 лет назад. Удалось выяснить, что 21 сентября 1994 года мужчины проникли в квартиру предпринимательницы из Оренбурга. Там они зарезали саму женщину и двух ее детей — беременную девушку и несовершеннолетнего мальчика.
Злоумышленники предположили, что кто-то из семьи может выжить после ножевых ранений, поэтому решили задушить всех троих веревкой. После этого мужчины скрылись вместе с украденным имуществом, его общая стоимость превысила 15 миллионов рублей.
Тела потерпевших обнаружили через два дня, тогда же было возбуждено и уголовное дело по п. «а», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР, которое оставалось не раскрытым почти три десятилетия. Недавно правоохранители вышли на след преступников и задержали их, одного — в Омской области, второго — в Новосибирской. На момент убийства они оба были подростками.
В результате суд приговорил одного из мужчин к 9 годам и 2 месяцам в колонии общего режима, а второго — к 9 годам и 3 месяцам в колонии строгого режима.