Наказание пришло. Суд вынес приговор омичу за тройное убийство 29-летней давности

Тела потерпевших обнаружили через два дня, тогда же было возбуждено и уголовное дело по п. «а», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР, которое оставалось не раскрытым почти три десятилетия. Недавно правоохранители вышли на след преступников и задержали их, одного — в Омской области, второго — в Новосибирской. На момент убийства они оба были подростками.