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Суд наказал омича за тройное убийство, совершенное 29 лет назад

Наказание пришло. Суд вынес приговор омичу за тройное убийство 29-летней давности

12 августа 2024, 13:36
Фото: 1MI

Суд наказал омича за тройное убийство, совершенное 29 лет назад

В Оренбурге суд вынес приговор жителям Омска и Новосибирска, которые убили семью из трех человек в 1994 году.

Оренбургский суд вынес приговор двум жителям Омска и Новосибирска, они признаны виновными в преступлении, совершенном 29 лет назад. Удалось выяснить, что 21 сентября 1994 года мужчины проникли в квартиру предпринимательницы из Оренбурга. Там они зарезали саму женщину и двух ее детей — беременную девушку и несовершеннолетнего мальчика.

Злоумышленники предположили, что кто-то из семьи может выжить после ножевых ранений, поэтому решили задушить всех троих веревкой. После этого мужчины скрылись вместе с украденным имуществом, его общая стоимость превысила 15 миллионов рублей.

Тела потерпевших обнаружили через два дня, тогда же было возбуждено и уголовное дело по п. «а», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР, которое оставалось не раскрытым почти три десятилетия. Недавно правоохранители вышли на след преступников и задержали их, одного — в Омской области, второго — в Новосибирской. На момент убийства они оба были подростками.

В результате суд приговорил одного из мужчин к 9 годам и 2 месяцам в колонии общего режима, а второго — к 9 годам и 3 месяцам в колонии строгого режима.

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