Напился и приревновал. В Омской области мужчина убил соперника-собутыльника

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В Омской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого на почве ревности.
Как установило следствие, после совместного распития спиртного в феврале этого года, мужчина приревновал свою сожительницу к 36-летнему знакомому. В ходе возникшего конфликта он нанес «сопернику» три удара ножом в область грудной клетки.
Увидев, что мужчина не дышит, он скрылся с места преступления. Свою вину в происшествии отрицает. Уголовное дело передали в Тарский городской суд, преступнику грозит до 15 лишения свободы.
Ранее Город55 сообщал о другой истории с похожим концом в Омске. Муж и жена распивали вместе спиртное, немного поссорились и женщина со злости ударила партнера ножом, от чего он погиб. На вызов приехала скорая помощь, но медики помочь не смогли.