Напился и приревновал. В Омской области мужчина убил соперника-собутыльника

Ранее Город55 сообщал о другой истории с похожим концом в Омске. Муж и жена распивали вместе спиртное, немного поссорились и женщина со злости ударила партнера ножом, от чего он погиб. На вызов приехала скорая помощь, но медики помочь не смогли.