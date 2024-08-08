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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

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Напился и приревновал. В Омской области мужчина убил соперника-собутыльника

8 августа 2024, 08:18
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области мужчина зарезал друга на фоне ревности к жене

Мужчина с другом распивал спиртное. В какой-то момент он сильно приревновал свою супругу к нему и решил вопрос убийством.

В Омской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого на почве ревности.

Как установило следствие, после совместного распития спиртного в феврале этого года, мужчина приревновал свою сожительницу к 36-летнему знакомому. В ходе возникшего конфликта он нанес «сопернику» три удара ножом в область грудной клетки.

Увидев, что мужчина не дышит, он скрылся с места преступления. Свою вину в происшествии отрицает. Уголовное дело передали в Тарский городской суд, преступнику грозит до 15 лишения свободы.

Ранее Город55 сообщал о другой истории с похожим концом в Омске. Муж и жена распивали вместе спиртное, немного поссорились и женщина со злости ударила партнера ножом, от чего он погиб. На вызов приехала скорая помощь, но медики помочь не смогли.

Не удалось спасти. Омичка убила мужа ножом после пьяной ссоры
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#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Убийство#Уголовное дело#Следком#Ревность#Новости#Нож#Тарский район
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