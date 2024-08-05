gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Омич пойдет поз суд за убийство знакомой во время ссоры

Скончалась в больнице. Омич пойдет под суд за жестокое убийство знакомой

5 августа 2024, 13:48
Фото: 1MI

Омич пойдет поз суд за убийство знакомой во время ссоры

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства, в преступлении подозревается 40-летний ранее судимый омич.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), после смерти 53-летней женщины. Омичка была доставлена в больницу с ножевыми ранениями, но спасти ее не удалось.

Предварительно установлено, что к смерти женщины причастен ее 40-летний ранее судимый знакомый. 1 августа мужчина и потерпевшая находились в ее квартире на улице Семиреченская. Между приятелями возникла ссора, в ходе нее омич взял нож и нанес женщине множество ударов, а после скрылся. О случившемся в полицию сообщил сосед, который вышел на громкие крики.

Сейчас мужчина заключен под стражу, расследование дела продолжается, следователи устанавливают все детали произошедшего.

Всему виной ревность. В Омской области мужчина убил знакомого, гостившего у его жены
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Ножевое ранение#Убийство#Новости#Удар ножом#Нож#Убил#Убийца#Убийства
Подпишитесь
Новый и. о. Стало известно, кто будет руководить омским департаментом строительства
Сегодня, 09:50
Глава минсельхоза прокомментировал скандал из-за публикаций в СМИ про фермера Руля
Сегодня, 11:28
Интрига затянулась. На презентации омского «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»
Сегодня, 11:44
В небе над Омском минувшей ночью заметили северное сияние
Сегодня, 04:32
Пятый по счету. В омском минобре появился новый заместитель министра
Сегодня, 05:39
Виноват дефицит учителей. В омской школе расформировали один из классов
Сегодня, 08:26