Скончалась в больнице. Омич пойдет под суд за жестокое убийство знакомой

Предварительно установлено, что к смерти женщины причастен ее 40-летний ранее судимый знакомый. 1 августа мужчина и потерпевшая находились в ее квартире на улице Семиреченская. Между приятелями возникла ссора, в ходе нее омич взял нож и нанес женщине множество ударов, а после скрылся. О случившемся в полицию сообщил сосед, который вышел на громкие крики.