Скончалась в больнице. Омич пойдет под суд за жестокое убийство знакомой

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), после смерти 53-летней женщины. Омичка была доставлена в больницу с ножевыми ранениями, но спасти ее не удалось.
Предварительно установлено, что к смерти женщины причастен ее 40-летний ранее судимый знакомый. 1 августа мужчина и потерпевшая находились в ее квартире на улице Семиреченская. Между приятелями возникла ссора, в ходе нее омич взял нож и нанес женщине множество ударов, а после скрылся. О случившемся в полицию сообщил сосед, который вышел на громкие крики.
Сейчас мужчина заключен под стражу, расследование дела продолжается, следователи устанавливают все детали произошедшего.