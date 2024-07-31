Всему виной ревность. В Омской области мужчина убил знакомого, гостившего у его жены

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела 54-летнего жителя Омской области. Он обвиняется в убийстве на почве ревности (ч. 1 ст. 105 УК).
По данным следствия, днем 4 июня мужчина в пьяном виде пришел в дом, расположенный в поселке Северо-Любинский. Там он обнаружил свою жену в компании двух друзей и приревновал. На этой почве между обвиняемым и одним из его знакомых завязалась ссора, в ходе которой потерпевший получил удар в грудь ножом.
Ранение оказалось смертельным. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в произошедшем, сейчас он заключен под стажу. Дело передано в суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.