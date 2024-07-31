Всему виной ревность. В Омской области мужчина убил знакомого, гостившего у его жены

По данным следствия, днем 4 июня мужчина в пьяном виде пришел в дом, расположенный в поселке Северо-Любинский. Там он обнаружил свою жену в компании двух друзей и приревновал. На этой почве между обвиняемым и одним из его знакомых завязалась ссора, в ходе которой потерпевший получил удар в грудь ножом.