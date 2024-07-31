gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

В Омской области мужчина приревновал жену к другу и убил его

Всему виной ревность. В Омской области мужчина убил знакомого, гостившего у его жены

31 июля 2024, 10:36
Фото: 1MI

В Омской области мужчина приревновал жену к другу и убил его

Региональный следственный комитет завершил расследование дела омича, который убил знакомого на почве ревности, материалы переданы в суд.

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела 54-летнего жителя Омской области. Он обвиняется в убийстве на почве ревности (ч. 1 ст. 105 УК).

По данным следствия, днем 4 июня мужчина в пьяном виде пришел в дом, расположенный в поселке Северо-Любинский. Там он обнаружил свою жену в компании двух друзей и приревновал. На этой почве между обвиняемым и одним из его знакомых завязалась ссора, в ходе которой потерпевший получил удар в грудь ножом.

Ранение оказалось смертельным. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в произошедшем, сейчас он заключен под стажу. Дело передано в суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Перелом черепа и ушиб мозга. Омич в гневе чуть не убил соседа табуреткой
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Следственный комитет#Убийство#Уголовное дело#Следком#Новости#Убил#Уголовное#Убийца
Подпишитесь
Новые тарифы на электронные проездные: что нужно знать омичам
Сегодня, 05:33
Леонид Полежаев предложил сделать в центре Омска голограмму Ильинского собора
Сегодня, 06:21
Погода не щадит. В День города Омск накроет мощный ливень и град
Сегодня, 11:34
Когда дадут воду и отопление? Омичам рассказали, где посмотреть эту информацию
Сегодня, 02:43
За Ленинскую горку будем биться: омский депутат — о голограмме и восстановлении храма
Сегодня, 08:43
В Исилькуле сдвинули сроки строительства проблемной школы по просьбе подрядчика
Сегодня, 09:16