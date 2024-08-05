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Published Сегодня, 07:29

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Ничего святого. В Омске юный лжекурьер обокрал 100-летнюю пенсионерку

5 августа 2024, 07:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омских бабушек «облюбовал» опасный лжекурьер

Парень отыскал объявление о заработке и решил подработать не самым честным способом. Он отбирал у бабушек все их сбережения.

В омской полиции рассказали о курьере-рецидивисте, который втирался в доверие к пенсионеркам и забирал у них все накопления. Первой жертвой его обмана стала 77-летняя жительница Большеречья. Она отдала ему 150 тысяч рублей.

Еще один случай произошел уже в Омске, в Советском округе. Там 100-летняя жительница «подарила» курьеру 125 тысяч рублей.

Полицейские оперативно отыскали преступника. Им оказался 18-летний студент юридического колледжа, который притворялся курьером и забирал у пенсионерок все, что есть.

Видео: Омская полиция

Выяснилось, что парень отыскал предложение о заработке на сайте объявлений, а адреса пожилых омичек получал от работодателей, которые оплачивали ему такси. Украденные средства он переводил «кураторам», а взамен за свою работу получал 5 тысяч рублей. В полиции на студента завели дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет колонии.

Напомним ранее в Омске «накрыли» липовые ломбарды и одну микрофинансовую организацию.

Маскировались под ломбарды. Липовые кредиторы разводили на деньги омичей
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