Ничего святого. В Омске юный лжекурьер обокрал 100-летнюю пенсионерку

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В омской полиции рассказали о курьере-рецидивисте, который втирался в доверие к пенсионеркам и забирал у них все накопления. Первой жертвой его обмана стала 77-летняя жительница Большеречья. Она отдала ему 150 тысяч рублей.
Еще один случай произошел уже в Омске, в Советском округе. Там 100-летняя жительница «подарила» курьеру 125 тысяч рублей.
Полицейские оперативно отыскали преступника. Им оказался 18-летний студент юридического колледжа, который притворялся курьером и забирал у пенсионерок все, что есть.
Выяснилось, что парень отыскал предложение о заработке на сайте объявлений, а адреса пожилых омичек получал от работодателей, которые оплачивали ему такси. Украденные средства он переводил «кураторам», а взамен за свою работу получал 5 тысяч рублей. В полиции на студента завели дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет колонии.
Напомним ранее в Омске «накрыли» липовые ломбарды и одну микрофинансовую организацию.