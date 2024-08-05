Ничего святого. В Омске юный лжекурьер обокрал 100-летнюю пенсионерку

Выяснилось, что парень отыскал предложение о заработке на сайте объявлений, а адреса пожилых омичек получал от работодателей, которые оплачивали ему такси. Украденные средства он переводил «кураторам», а взамен за свою работу получал 5 тысяч рублей. В полиции на студента завели дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет колонии.