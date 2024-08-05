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Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

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Маскировались под ломбарды. Липовые кредиторы разводили на деньги омичей

5 августа 2024, 05:09
Фото: 1MI
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Омичи стали жертвой липовых микрофинансовых организаций

В городе обнаружили два киоска, которые работали с вывеской «ломбард» и забирали у омичей золото, технику и другие ценные вещи. Еще одна компания выдавала деньги под микрозаймы.

В Омской области за первую половину 2024 года нашли три компании, которые незаконно работали на финансовом рынке. Две из них выдавали займы под вывеской «ломбард», а одна — под названием «микрокредитная компания».

Омичей просят быть внимательнее и не обращаться к сомнительным кредиторам. Как рассказал управляющий омского отделения Банка России Владимир Антипов, недобросовестные компании могут не предоставлять клиентам залоговые билеты, которые подтверждают условия займа. Вместо этого они предлагают договор хранения имущества, что позволяет им завышать проценты и избежать ответственности за сохранность заложенных вещей.

Кроме того, легальные ломбарды обязаны страховать имущество и могут продать залог только через месяц после окончания договора, если клиент не вернул долг. При этом, если имущество продано за большую сумму, разницу возвращают клиенту.

Рекомендуется проверять регистрацию ломбарда в реестре Банка России на официальном сайте регулятора. За полгода Банк России выявил почти 3,5 тысячи нелегальных финансовых организаций по всей стране, 30% из которых — нелегальные кредиторы, активно рекламирующие свои услуги в интернете.

Ранее Город55 рассказывал об омиче, который три раза подряд оформлял на себя кредиты по просьбам мошенников. В общей сложности он «подарил» им более миллиона рублей.

Доверчивый омич оформил кредиты на 1,5 миллиона рублей и отдал деньги мошенникам
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#Общество#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Ломбард#Займ#Кредит#Банк#Новости
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