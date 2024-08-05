Маскировались под ломбарды. Липовые кредиторы разводили на деньги омичей

Омичей просят быть внимательнее и не обращаться к сомнительным кредиторам. Как рассказал управляющий омского отделения Банка России Владимир Антипов, недобросовестные компании могут не предоставлять клиентам залоговые билеты, которые подтверждают условия займа. Вместо этого они предлагают договор хранения имущества, что позволяет им завышать проценты и избежать ответственности за сохранность заложенных вещей.