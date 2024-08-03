В Омске родился мальчик весом больше 5 килограммов

Всего в Омской области за год родился 15 161 ребенок, 7 852 мальчика и 7 309 девочек. Крупными считаются дети с весом больше 4 кг, и таких в 2023 году было 1 426. 60 малышей весили меньше 1 килограмма, а чаще всего (10 298 случаев, то есть почти 70%) родятся дети с весом от 3 до 4 кг.