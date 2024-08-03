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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В Омске родился мальчик весом больше 5 килограммов

В Омске родился мальчик весом больше 5 килограммов

3 августа 2024, 06:31
Фото: 1MI
Это рекордный вес для всего 2023 года.

Омскстат представил на межведомственной комиссии правительства Омской области основные данные по демографии за 2023 год. Из них следует, в частности, что самым крупным родившимся ребенком в регионе за прошлый год стал мальчик, появившийся на свет в Ленинском округе Омска. Его первый вес составил 5 кг 470 граммов.

Всего в Омской области за год родился 15 161 ребенок, 7 852 мальчика и 7 309 девочек. Крупными считаются дети с весом больше 4 кг, и таких в 2023 году было 1 426. 60 малышей весили меньше 1 килограмма, а чаще всего (10 298 случаев, то есть почти 70%) родятся дети с весом от 3 до 4 кг.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Новорожденные
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