Стали известны первые победители Сибирского марафона

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
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Сегодня, 3 августа, в Омске проходит очередной Сибирский международный марафон. Уже прошли соревнования на дистанции в 10 километров: первыми стали Артем Попов из Хакасии (его результат 30 минут 20 секунд) и омичка Марина Ковалева (ее результат — 35 минут 2 секунды).
Среди мужчин второе и третье места заняли Петр Швецов из Новосибирска (31 минута 10 секунд) и омич Михаил Кульков (31 минута 33 секунды). Среди женщин вторая и третья соответственно — Екатерина Аксенова из Екатеринбурга и омичка Ольга Роганская.
Напомним: Марина Ковалева четырежды побеждала на основной дистанции Сибирского марафона. В этом году она бежала дистанцию 10 километров по состоянию здоровья.