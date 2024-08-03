gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Стали известны победители Сибирского марафона на дистанции в 10 километров

Стали известны первые победители Сибирского марафона

3 августа 2024, 04:15
Фото: Сергей Мельников

Стали известны победители Сибирского марафона на дистанции в 10 километров

Первыми на финише оказались омичка и бегун из Хакасии.

Сегодня, 3 августа, в Омске проходит очередной Сибирский международный марафон. Уже прошли соревнования на дистанции в 10 километров: первыми стали Артем Попов из Хакасии (его результат 30 минут 20 секунд) и омичка Марина Ковалева (ее результат — 35 минут 2 секунды).

Среди мужчин второе и третье места заняли Петр Швецов из Новосибирска (31 минута 10 секунд) и омич Михаил Кульков (31 минута 33 секунды). Среди женщин вторая и третья соответственно — Екатерина Аксенова из Екатеринбурга и омичка Ольга Роганская.

Напомним: Марина Ковалева четырежды побеждала на основной дистанции Сибирского марафона. В этом году она бежала дистанцию 10 километров по состоянию здоровья.

#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Сибирский международный марафон
Подпишитесь
Семейная «Флора». Большой фоторепортаж из центра Омска, украшенного цветами
Вчера, 07:17
В Омской области военные при заключении контракта получат 800 тысяч рублей
Вчера, 04:24
Не продам картину — с голоду не умру: история омского комплектовщика в мире искусства
Вчера, 04:33
В День города по Омску ударит мощная магнитная буря
Вчера, 05:42
РЭК Омской области установила предельный тариф на перелеты в Усть-Ишим из Омска
Вчера, 12:10
Зарплаты до 200 тысяч. На омские оборонные заводы набирают 1800 рабочих
Вчера, 11:30