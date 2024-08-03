Стали известны первые победители Сибирского марафона

Сегодня, 3 августа, в Омске проходит очередной Сибирский международный марафон. Уже прошли соревнования на дистанции в 10 километров: первыми стали Артем Попов из Хакасии (его результат 30 минут 20 секунд) и омичка Марина Ковалева (ее результат — 35 минут 2 секунды).