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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Алексей Сокин

Одно из юрлиц омского депутата Алексея Сокина может быть ликвидировано

1 августа 2024, 12:11
Фото: gorod55.ru
Алексей Сокин

Над «Институтом КТР» Алексея Сокина нависла угроза ликвидации

Налоговики сочли это юридическое лицо «недействующим».

Автономная некоммерческая организация «Институт комплексного территориального развития», зарегистрированная в Москве в Большом Саввинском переулке, в ближайшее время может быть исключена из единого государственного реестра юридических лиц, что будет означать ее ликвидацию. Это связано с тем, что налоговики признали данное юрлицо недействующим.

— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо), — уточняется в официальном сообщении.

ИКТР относится к отрасли «Исследованья конъюнктуры рынка и общественного мнения». Его генеральным директором является Алексей Сокин — депутат Омского городского Совета, директор сразу двух «Центров компетенций», зарегистрированных в Омске. Это бюджетное учреждение города Омск «Центр компетенций по развитию городской среды» и еще одна автономная некоммерческая организация «Центр компетенций развития городской среды Омской области».

Сокин объяснил Городу55, что сейчас ничего особенного не происходит.

— Все нормально, идет процедура преобразования, — рассказал он. — Сейчас мы все силы направляем на «Центр территориального развития». Раньше мы работали между разными регионами, а сейчас концентрируемся на Омской области…

«Центр территориального развития» — еще одна АНО, в которой Алексей Сокин занимает пост директора. Формально она специализируется на «социальных услугах».

Омский депутат Алексей Сокин переименовал один из своих «Центров компетенций»
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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Ликвидация#Алексей Сокин
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