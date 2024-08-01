Одно из юрлиц омского депутата Алексея Сокина может быть ликвидировано

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Автономная некоммерческая организация «Институт комплексного территориального развития», зарегистрированная в Москве в Большом Саввинском переулке, в ближайшее время может быть исключена из единого государственного реестра юридических лиц, что будет означать ее ликвидацию. Это связано с тем, что налоговики признали данное юрлицо недействующим.
— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо), — уточняется в официальном сообщении.
ИКТР относится к отрасли «Исследованья конъюнктуры рынка и общественного мнения». Его генеральным директором является Алексей Сокин — депутат Омского городского Совета, директор сразу двух «Центров компетенций», зарегистрированных в Омске. Это бюджетное учреждение города Омск «Центр компетенций по развитию городской среды» и еще одна автономная некоммерческая организация «Центр компетенций развития городской среды Омской области».
Сокин объяснил Городу55, что сейчас ничего особенного не происходит.
— Все нормально, идет процедура преобразования, — рассказал он. — Сейчас мы все силы направляем на «Центр территориального развития». Раньше мы работали между разными регионами, а сейчас концентрируемся на Омской области…
«Центр территориального развития» — еще одна АНО, в которой Алексей Сокин занимает пост директора. Формально она специализируется на «социальных услугах».