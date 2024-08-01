Одно из юрлиц омского депутата Алексея Сокина может быть ликвидировано

Автономная некоммерческая организация «Институт комплексного территориального развития», зарегистрированная в Москве в Большом Саввинском переулке, в ближайшее время может быть исключена из единого государственного реестра юридических лиц, что будет означать ее ликвидацию. Это связано с тем, что налоговики признали данное юрлицо недействующим.