Омский депутат Алексей Сокин переименовал один из своих «Центров компетенций»

Город55 уже писал о том, что Сокин возглавляет сразу два «Центра компетенций по вопросам городской среды». Один из них — бюджетное учреждение города Омска, созданное в 1994 году. Второй — АНО, зарегистрированная в 2021 году, причем его учредитель — Карина Тараканова, которая раньше была помощницей депутата Сокина, а сейчас работает под его началом в БУ ЦКГС.