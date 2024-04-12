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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Один из «Центров компетенций» Алексея Сокина получил новое название

Омский депутат Алексей Сокин переименовал один из своих «Центров компетенций»

12 апреля 2024, 10:05
Фото: Город55

Один из «Центров компетенций» Алексея Сокина получил новое название

Теперь эта организация называется «Центр территориального развития».

Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по вопросам городской среды Омской области», прописанная в Омске на Красном пути, поменяла название. Теперь это «Центр территориального развития». Во главе АНО по-прежнему стоит депутат Омского городского Совета Алексей Сокин.

Город55 уже писал о том, что Сокин возглавляет сразу два «Центра компетенций по вопросам городской среды». Один из них — бюджетное учреждение города Омска, созданное в 1994 году. Второй — АНО, зарегистрированная в 2021 году, причем его учредитель — Карина Тараканова, которая раньше была помощницей депутата Сокина, а сейчас работает под его началом в БУ ЦКГС.

Новоявленный «Центр территориального развития» формально специализируется на «социальных услугах», но какую-либо заметную деятельность эта организация не ведет. Сокин год назад объяснил Городу55, что создал это юрлицо в том числе для соблюдения формальностей и для возможного участия в грантовых программах.

#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Алексей Сокин#Центр компетенций
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