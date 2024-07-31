Губернатор Виталий Хоценко предложил новые способы борьбы с мошенниками в Омске

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В Омской области стартует новая инициатива по борьбе с финансовыми мошенниками. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что банки, операторы связи и службы такси объединятся с правоохранительными органами для защиты жителей от обмана.
На недавнем координационном совещании было утверждено специальное руководство, которое поможет всем участникам работать вместе. Теперь сотрудники банков и операторов связи будут знать, как действовать в подозрительных ситуациях, чтобы защитить своих клиентов.
«Количество преступлений с использованием интернета и средств коммуникации растет из года в год, мошенники изобретают новые схемы, поэтому этому вопросу мы уделяем особое внимание. Совместные усилия всех заинтересованных сторон, направлены на то, чтобы предотвратить такие преступления», — отметил Хоценко.
Алгоритм действий включает шаги от профилактических бесед до вызова полиции. Также планируется привлечь службы такси и доставки, которые часто используются мошенниками. Эта инициатива направлена на то, чтобы сделать Омскую область более безопасной для всех ее жителей.