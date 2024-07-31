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Губернатор Виталий Хоценко предложил новые способы борьбы с мошенниками в Омске

Губернатор Виталий Хоценко предложил новые способы борьбы с мошенниками в Омске

31 июля 2024, 07:10
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Глава региона предложил объединить усилия банков, операторов связи и служб такси вместе с полицией. Такие меры помогут обезопасить жителей от злоумышленников.

В Омской области стартует новая инициатива по борьбе с финансовыми мошенниками. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что банки, операторы связи и службы такси объединятся с правоохранительными органами для защиты жителей от обмана.

На недавнем координационном совещании было утверждено специальное руководство, которое поможет всем участникам работать вместе. Теперь сотрудники банков и операторов связи будут знать, как действовать в подозрительных ситуациях, чтобы защитить своих клиентов.

«Количество преступлений с использованием интернета и средств коммуникации растет из года в год, мошенники изобретают новые схемы, поэтому этому вопросу мы уделяем особое внимание. Совместные усилия всех заинтересованных сторон, направлены на то, чтобы предотвратить такие преступления», — отметил Хоценко.

Алгоритм действий включает шаги от профилактических бесед до вызова полиции. Также планируется привлечь службы такси и доставки, которые часто используются мошенниками. Эта инициатива направлена на то, чтобы сделать Омскую область более безопасной для всех ее жителей.

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