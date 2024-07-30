Фонари, лавочки и кустарники: в Омске неподалеку от Водников появится новый парк

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
На платформе «Делай город» опубликовали новый проект, предназначенный для сквера возле здания Сбербанка. Неподалеку от остановки «Городок Водников» на Красном пути, 111, вскоре появится новое уютное пространство, где каждый сможет найти уголок для отдыха и общения.
Инициаторы проекта обещают сохранить все существующие зеленые насаждения, что позволит подчеркнуть природное богатство этого места. Удобные пешеходные дорожки, современное освещение, лавочки для отдыха и урны для мусора — все это создаст гармоничное пространство, в котором будет приятно проводить время.
Старое ограждение, разделяющее пространство, планируется демонтировать.
Напомним, что благоустройство различных пространств в Омске часто вызывает критику. Недавно, как сообщал Город55, омичи пожаловались на «ущерб», причиненный старинным растениям в сквере Дружбы, и неосторожную работу бульдозеров.