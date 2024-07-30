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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Эскиз проекта благоустройства

Фонари, лавочки и кустарники: в Омске неподалеку от Водников появится новый парк

30 июля 2024, 04:07
Фото: Сайт «Делай город»
Эскиз проекта благоустройства

В Омске неподалеку от городка Водников хотят обустроить новый сквер

Городские метаморфозы продолжаются: проход к остановке «Городок Водников» полностью облагородится. Там появятся лавочки, деревья и цветы.

На платформе «Делай город» опубликовали новый проект, предназначенный для сквера возле здания Сбербанка. Неподалеку от остановки «Городок Водников» на Красном пути, 111, вскоре появится новое уютное пространство, где каждый сможет найти уголок для отдыха и общения.

Инициаторы проекта обещают сохранить все существующие зеленые насаждения, что позволит подчеркнуть природное богатство этого места. Удобные пешеходные дорожки, современное освещение, лавочки для отдыха и урны для мусора — все это создаст гармоничное пространство, в котором будет приятно проводить время.

Эскиз проекта благоустройства «Сквера Водников»Эскиз проекта благоустройства «Сквера Водников»
Эскиз проекта благоустройства "Сквера Водников"Эскиз проекта благоустройства "Сквера Водников"
Эскиз проекта благоустройства "Сквера Водников"Эскиз проекта благоустройства "Сквера Водников"
Эскиз проекта благоустройства "Сквера Водников"Эскиз проекта благоустройства "Сквера Водников"
Эскиз проекта благоустройства "Сквера Водников"Эскиз проекта благоустройства "Сквера Водников"
Эскиз проекта благоустройства "Сквера Водников"Эскиз проекта благоустройства "Сквера Водников"
Эскиз проекта благоустройства «Сквера Водников»
Фото: Сайт «Делай город»

Старое ограждение, разделяющее пространство, планируется демонтировать.

Напомним, что благоустройство различных пространств в Омске часто вызывает критику. Недавно, как сообщал Город55, омичи пожаловались на «ущерб», причиненный старинным растениям в сквере Дружбы, и неосторожную работу бульдозеров.

«Это катастрофа». Омичка пожаловалась на старт благоустройства Сквера Дружбы народов
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#Общество#Омск#Благоустройство#Проект#Новости#Общественные пространства#Сквер
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