Фонари, лавочки и кустарники: в Омске неподалеку от Водников появится новый парк

Инициаторы проекта обещают сохранить все существующие зеленые насаждения, что позволит подчеркнуть природное богатство этого места. Удобные пешеходные дорожки, современное освещение, лавочки для отдыха и урны для мусора — все это создаст гармоничное пространство, в котором будет приятно проводить время.