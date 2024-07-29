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Мечеть возводили в течение 16 лет

Имам отдал свой участок. В Таре построили новую мечеть

29 июля 2024, 10:33
Фото: Телеграм-канал главы Тарского района
Мечеть возводили в течение 16 лет

В Таре построили мечеть, под которую имам отдал свой земельный участок

Решение о возведении мусульманского храма Радик Ахметов принял после совершения хаджа.

В минувшую пятницу, 26 июля, в Таре Омской области открыли мечеть «Ихлас». Ее построили на пожертвования верующих, сообщил глава Тарского района Евгений Лысаков в своем телеграм-канале. Подробности Городу55 рассказал председатель Духовного управления мусульман в Сибирском федеральном округе Даулет Балтабаев.

«Строительство мечети „Ихлас“ — инициатива имама-мухтасиба Радика Ахметова. Решение о возведении мусульманского храма он принял после совершения хаджа в 2007 году. Под мечеть Радик Ахметов отдал собственный земельный участок. Строительство началось в 2008 году, а в 2023 году здание мечети было построено. И вот 26 июля 2024 года официально эта мечеть открыта», — сообщил Даулет Балтабаев.
Имам-мухтасиб Радик АхметовИмам-мухтасиб Радик Ахметов
Имам-мухтасиб Радик Ахметов
Фото: Предоставлено Городу55

Ихлас в переводе с арабского означает «искренность». Даулет Балтабаев сообщил, что мечеть послужит местом притяжения мусульман для духовного обогащения как взрослых, так и детей.

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#Евгений Игишев#Общество#Земельный участок#Тара#Даулет Балтабаев#Хадж
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