Мечеть Хаир-Ихсан: продолжительный веломаршрут по Омску от #Кудабежать

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Published Сегодня, 09:00
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Одноэтажное кирпичное здание, построенное в 1998 году, больше напоминает жилой дом. О том, что перед нами религиозное учреждение, говорит минарет — башня, с которой муэдзин призывает верующих на молитву. Хаир-Ихсан открыта круглосуточно и здесь есть женский зал, что позволяет посещать храм и женщинам, исповедующим ислам.
Двигайтесь дальше по улице Богдана Хмельницкого, после пересечения улицы Масленникова направляйтесь в парк им. 30-летия ВЛКСМ, оттуда выезжайте на улицу Лизы Чайкиной. Уже с моста видно нашу следующую точку маршрута — стену Егора Летова. Расписанный граффити бетонный забор строительного треста № 4 — единственная память о лидере панк-группы «Гражданская оборона» в его родном Омске. Над масштабным изображением (длина стены 90 метров) работало более десятка человек. Автор культовой песни «Все идет по плану» изображен с гитарой и микрофоном, художники также перенесли сюда каноническую фотографию Летова в темных очках на фоне колючей проволоки.
От стены Летова направляйтесь по Космическому проспекту и улице Петра Осминина до зенитно-артиллерийского комплекса АЗП-57. Это настоящий музей военной техники под открытым небом. В экспозиции — бронетранспортер, миномет, БМП, БТР и другая техника.
Через улицу Петра Осминина и Космический проспект выезжаем на 3-й Разъезд. Оттуда через частный сектор двигайтесь к Сибирской соборной мечети. Здесь располагается Омский муфтият — Духовное управление мусульман Сибири. Сооружение, спроектированное омским архитектором Мариной Лущенко, представляет собой великолепный по внешнему и внутреннему убранству комплекс, куда входят мечеть с огромным куполом, два минарета высотой 34 метра и медресе. Здание было построено в 1997 году и может вместить до 5 тысяч верующих.
Через улицы Лермонтова и Шебалдина возвращайтесь к мечети Хаир-Ихсан, откуда мы начинали этот велозаезд. Если не устали и готовы еще крутить педали, выбирайте следующий маршрут.