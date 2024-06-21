Мечеть Хаир-Ихсан: продолжительный веломаршрут по Омску от #Кудабежать

Двигайтесь дальше по улице Богдана Хмельницкого, после пересечения улицы Масленникова направляйтесь в парк им. 30-летия ВЛКСМ, оттуда выезжайте на улицу Лизы Чайкиной. Уже с моста видно нашу следующую точку маршрута — стену Егора Летова. Расписанный граффити бетонный забор строительного треста № 4 — единственная память о лидере панк-группы «Гражданская оборона» в его родном Омске. Над масштабным изображением (длина стены 90 метров) работало более десятка человек. Автор культовой песни «Все идет по плану» изображен с гитарой и микрофоном, художники также перенесли сюда каноническую фотографию Летова в темных очках на фоне колючей проволоки.