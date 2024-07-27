Семья погибшей 15-летней москвички в субботу вылетит в Москву

Семья 15-летней погибшей москвички, тело которой нашли в Иртыше 25 июля, сегодня вылетит в Москву. Об этом сообщил отец девочки. Мужчина рассказал, что прощание пройдет в семейном кругу в столице. Какие-либо комментарии он сможет дать только после похорон.