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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

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Семья погибшей 15-летней москвички в субботу вылетит в Москву

27 июля 2024, 10:02
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Отец девочки сообщил, что прощание пройдет в семейном кругу в столице.

Семья 15-летней погибшей москвички, тело которой нашли в Иртыше 25 июля, сегодня вылетит в Москву. Об этом сообщил отец девочки. Мужчина рассказал, что прощание пройдет в семейном кругу в столице. Какие-либо комментарии он сможет дать только после похорон.

«Я просто могу сказать, что многое из того, что пишут СМИ, это неправда. Детали все после того, как немножко успокоимся, — приводит слова мужчины издание НГС55.

Он также поблагодарил омичей, которые участвовали в поиске его дочери.

Школьница пропала 22 июля. Девочка вышла из отеля «Ника», который находится в Парке Победы. В течение четырех дней ребенка не могли найти. В четверг, 25 июля, тело девочки обнаружили в Иртыше возле лодочной станции в районе улицы 3-я Островская. Причину гибели выясняют следователи.

Тело 15-летней школьницы из Москвы обнаружили в Иртыше на четвертые сутки поисков
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#СМИ#Москва#Семья#Расследование#Поиск#Пропажа
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