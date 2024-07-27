Семья погибшей 15-летней москвички в субботу вылетит в Москву

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:04
Семья 15-летней погибшей москвички, тело которой нашли в Иртыше 25 июля, сегодня вылетит в Москву. Об этом сообщил отец девочки. Мужчина рассказал, что прощание пройдет в семейном кругу в столице. Какие-либо комментарии он сможет дать только после похорон.
«Я просто могу сказать, что многое из того, что пишут СМИ, это неправда. Детали все после того, как немножко успокоимся, — приводит слова мужчины издание НГС55.
Он также поблагодарил омичей, которые участвовали в поиске его дочери.
Школьница пропала 22 июля. Девочка вышла из отеля «Ника», который находится в Парке Победы. В течение четырех дней ребенка не могли найти. В четверг, 25 июля, тело девочки обнаружили в Иртыше возле лодочной станции в районе улицы 3-я Островская. Причину гибели выясняют следователи.