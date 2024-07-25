Средь бела дня. Омичи задержали грабителя, напавшего на женщину на Красном Пути

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В пресс-центре УМВД по Омской области рассказали о задержании 35-летнего бездомного мужчины, напавшего на женщину на улице Красный путь — злоумышленника привлек дорогой телефон потенциальной жертвы. Как оказалось, мужчина уже был судим за правонарушения в отношении чужой собственности, а в момент нападения, к тому же, был пьян.
Женщина, несмотря на опасность, оказала сопротивление грабителю: на кадрах видеозаписи видно, что некоторое время они боролись за девайс стоимостью больше 100 тыс рублей, но совсем скоро покатились по земле. Крики женщины привлекли местных жителей — они помогли пострадавшей отбиться и задержали злоумышленника, позже передав его полиции.
В отношении грабителя уже возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»: согласно законодательству, подобное правонарушение карается лишением свободы на срок до 4 лет.
Напомним, ранее Город55 сообщал о задержании бывшего главы Военно-строительной компании — Андрея Белкова. Компания ВСК является подрядчиком строительства детского инфекционного стационара на омском Левобережье.