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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

иллюстрация

Средь бела дня. Омичи задержали грабителя, напавшего на женщину на Красном Пути

25 июля 2024, 06:36
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Грабителя, напавшего на омичку из-за телефона, помогли задержать местные жители

Мужчина приметил в руках пострадавшей дорогой телефон и решил его присвоить. Однако женщина оказалась крепче, чем он думал, а местные жители не смогли пройти мимо чужой беды.

В пресс-центре УМВД по Омской области рассказали о задержании 35-летнего бездомного мужчины, напавшего на женщину на улице Красный путь — злоумышленника привлек дорогой телефон потенциальной жертвы. Как оказалось, мужчина уже был судим за правонарушения в отношении чужой собственности, а в момент нападения, к тому же, был пьян.

Момент нападения попал на запись камеры видеонаблюдения
Видео: Пресс-служба УМВД по Омской области

Женщина, несмотря на опасность, оказала сопротивление грабителю: на кадрах видеозаписи видно, что некоторое время они боролись за девайс стоимостью больше 100 тыс рублей, но совсем скоро покатились по земле. Крики женщины привлекли местных жителей — они помогли пострадавшей отбиться и задержали злоумышленника, позже передав его полиции.

В отношении грабителя уже возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»: согласно законодательству, подобное правонарушение карается лишением свободы на срок до 4 лет.

Напомним, ранее Город55 сообщал о задержании бывшего главы Военно-строительной компании — Андрея Белкова. Компания ВСК является подрядчиком строительства детского инфекционного стационара на омском Левобережье.

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#Илья Скобин#Происшествия#Видео#Преступление#Полиция#Омск#Задержание#Уголовное дело#Видеозапись#Злоумышленник#Грабитель#Борьба
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