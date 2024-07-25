Средь бела дня. Омичи задержали грабителя, напавшего на женщину на Красном Пути

В пресс-центре УМВД по Омской области рассказали о задержании 35-летнего бездомного мужчины, напавшего на женщину на улице Красный путь — злоумышленника привлек дорогой телефон потенциальной жертвы. Как оказалось, мужчина уже был судим за правонарушения в отношении чужой собственности, а в момент нападения, к тому же, был пьян.