gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:28

Published Сегодня, 02:28

Modified Сегодня, 02:38

Updated Сегодня, 02:38

Андрей Белков

В Москве задержали экс-главу ВСК, ведущей в Омске стройку детской «инфекционки»

25 июля 2024, 02:28
Фото: Сайт Военно-строительной компании Министерства Обороны
Андрей Белков

Главу компании, строящей в Омске детскую «инфекционку», задержали в Москве

Андрей Белков, возглавлявший Военно-строительную компанию, был задержан на двое суток после допроса в Главном следственном управлении.

По информации, полученной изданием «Коммерсантъ» от своих источников, 24 июля в Москве был задержан Андрей Белков — директор ППК «Военно-строительная компания». Однако, как обратили внимание в редакции «РИА Новости», свою должность мужчина уже оставил — по данным системы СПАРК, руководит организацией другой человек.

По данным «Ъ», претензии к Андрею Белкову со стороны закона возникли по поводу исполнения одного из государственных оборонительных заказов в 2019 году: мужчина, при помощи своей знакомой и одной аффилированной с ней компании, организовал покупку томографа для лечебного-диагностического центра Минобороны по завышенной цене — несмотря на наличие альтернативных, более дешевых вариантов, за 114 миллионов было приобретено оборудование немецкой компании, покинувшей российский рынок. Кроме того, издание отметило, что куратором работы ВСК был Тимур Иванов — заместитель Министра обороны РФ, а значит, кроме разбирательств с завышенной ценой госконтракта, мужчине могут предъявить и другие претензии.

Напомним, ППК «ВСК» является компанией, ведущей в Омске строительство детского инфекционного стационара на Левобережье — стоимость проекта учреждения оценили в 7 млрд рублей.

Хоценко и замминистра обороны Иванов побывали на стройплощадке детской «инфекционки»
Узнать подробнее
Архитектурная доминанта. Омичам показали, как будет выглядеть больница на Левобережье
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Омск#Задержание#Минобороны РФ#Строительство#Москва#Коррупция#Новости#Левобережье#Правоохранительные органы
Подпишитесь
Ведет к Иртышу. Одна из собак взяла след пропавшей в Омске школьницы
Вчера, 07:04
Один из крупнейших омских заводов представил 214 вакансий с зарплатой до 145 тысяч
Вчера, 06:59
В Омской области замминистра труда назначили Олесю Кайль
Вчера, 07:46
«Однушка» за 6,6 млн рублей. В Омске на Левобережье сдали новую высотку
Вчера, 11:14
Солнца не ждите. Синоптики предупредили омичей о приближении жары и очередных дождей
Вчера, 12:28