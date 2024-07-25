В Москве задержали экс-главу ВСК, ведущей в Омске стройку детской «инфекционки»

По данным «Ъ», претензии к Андрею Белкову со стороны закона возникли по поводу исполнения одного из государственных оборонительных заказов в 2019 году: мужчина, при помощи своей знакомой и одной аффилированной с ней компании, организовал покупку томографа для лечебного-диагностического центра Минобороны по завышенной цене — несмотря на наличие альтернативных, более дешевых вариантов, за 114 миллионов было приобретено оборудование немецкой компании, покинувшей российский рынок. Кроме того, издание отметило, что куратором работы ВСК был Тимур Иванов — заместитель Министра обороны РФ, а значит, кроме разбирательств с завышенной ценой госконтракта, мужчине могут предъявить и другие претензии.