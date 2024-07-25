В Москве задержали экс-главу ВСК, ведущей в Омске стройку детской «инфекционки»

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:38
Updated Сегодня, 02:38
По информации, полученной изданием «Коммерсантъ» от своих источников, 24 июля в Москве был задержан Андрей Белков — директор ППК «Военно-строительная компания». Однако, как обратили внимание в редакции «РИА Новости», свою должность мужчина уже оставил — по данным системы СПАРК, руководит организацией другой человек.
По данным «Ъ», претензии к Андрею Белкову со стороны закона возникли по поводу исполнения одного из государственных оборонительных заказов в 2019 году: мужчина, при помощи своей знакомой и одной аффилированной с ней компании, организовал покупку томографа для лечебного-диагностического центра Минобороны по завышенной цене — несмотря на наличие альтернативных, более дешевых вариантов, за 114 миллионов было приобретено оборудование немецкой компании, покинувшей российский рынок. Кроме того, издание отметило, что куратором работы ВСК был Тимур Иванов — заместитель Министра обороны РФ, а значит, кроме разбирательств с завышенной ценой госконтракта, мужчине могут предъявить и другие претензии.
Напомним, ППК «ВСК» является компанией, ведущей в Омске строительство детского инфекционного стационара на Левобережье — стоимость проекта учреждения оценили в 7 млрд рублей.