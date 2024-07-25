Омичам напомнили, где нельзя будет купить алкоголь во время празднования Дня города

Мэр Сергей Шелест напомнил омичам, что в местах проведения концертов, фестивалей и других мероприятий, посвященных Дню города, будет введен запрет на продажу алкоголя. Ограничения начнут действовать уже завтра и продлятся до 4 августа, горячительные напитки будут под запретом за два часа до начала каждого события и в течение двух часов после его окончания.