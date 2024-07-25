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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Шелест рассказал, где будет под запретом продажа алкоголя в День города

Омичам напомнили, где нельзя будет купить алкоголь во время празднования Дня города

25 июля 2024, 13:32
Фото: 1MI

Шелест рассказал, где будет под запретом продажа алкоголя в День города

Мэр города Сергей Шелест напомнил омичам, где с 26 июля по 4 августа ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать за два часа до начала каждого мероприятия и в течение двух часов после его окончания.

Мэр Сергей Шелест напомнил омичам, что в местах проведения концертов, фестивалей и других мероприятий, посвященных Дню города, будет введен запрет на продажу алкоголя. Ограничения начнут действовать уже завтра и продлятся до 4 августа, горячительные напитки будут под запретом за два часа до начала каждого события и в течение двух часов после его окончания.

3 августа, в День города, алкоголь нельзя будет приобрести в следующих местах: Выставочном и Воскресенском скверах, им. Дзержинского и Театральном, на улицах Спартаковская — Тарская и прилегающей к ним территории, а также на улице Ленина (от площади Победы до моста «Юбилейный»), Музейной, Соборной площади, территории парка им. 30-летия Победы и Омской крепости.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Алкогольное опьянение#Алкоголь#Алкогольная продукция#Новости#Продажа алкоголя#Запрет на продажу алкоголя
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