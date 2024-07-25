В Омске отменили салют на День города

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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В Омске не будут проводить праздничный салют на День города. Об этом нашему изданию сообщили в мэрии.
Отметим, что на День Победы салют также не запускали. В прошлом году на праздничный фейерверк ко Дню города потратили 3 млн рублей. Салют организовали в трех точках Омска. В небо запустили более 3,5 тысяч залпов.
В этом году основные мероприятия, запланированные на День города, пройдут 3 и 4 августа. Для омичей подготовили 64 площадки с развлечениями и активностями. Подробнее — в нашем материале: