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В Омске отменили салют на День города

25 июля 2024, 05:57
Фото: 1MI
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Об этом Городу55 сообщили в мэрии.

В Омске не будут проводить праздничный салют на День города. Об этом нашему изданию сообщили в мэрии.

Отметим, что на День Победы салют также не запускали. В прошлом году на праздничный фейерверк ко Дню города потратили 3 млн рублей. Салют организовали в трех точках Омска. В небо запустили более 3,5 тысяч залпов.

В этом году основные мероприятия, запланированные на День города, пройдут 3 и 4 августа. Для омичей подготовили 64 площадки с развлечениями и активностями. Подробнее — в нашем материале:

«Пирог-Ангара», концерты и киберспорт. Омичей приглашают отметить День города-2024
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#Евгений Игишев#Омск#Мэрия#Фейерверк#День города#Салют#Праздник
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