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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

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Омичам дали советы, как выжить в аномальную жару

24 июля 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
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В материале Города55 — бытовые лайфхаки, которые сделают пребывание дома в жару более комфортным.

Омск и область этим летом очень часто накрывает аномальной жарой. В дни, когда на термометрах значится +30 и выше, сложно находиться не только на улице, но и дома. В издании Newia.ru составили подборку лайфхаков, которые позволяют выжить в жару дома.

В жару снизить градус в квартире или доме помогут следующие бытовые советы:

  • Не пропускать солнечный свет. Для этого можно использовать плотные рулонные шторы, наклеить фольгу или светоотражающую пленку на окно;
  • Проветривать в ночное время комнаты;
  • Расставить контейнеры со льдом либо ледяной водой по квартире;
  • Разгрузить холодильник, чтобы он менее интенсивно работал;
  • Постараться выключить лишнюю бытовую технику;
  • Мыть полы холодной водой утром и вечером;
  • Разбрызгать холодную воду из пульверизатора.

Легче пережить жару также можно, регулярно выпивая охлажденную воду и отдыхая по 10-15 минут каждые 2-3 часа.

Ранее Город55 рассказывал о погоде на День Омска. Предварительно омичам обещают +24 градуса на день и небольшой дождь.

Умеренное тепло и небольшой дождь. Синоптики рассказали омичам о погоде в День города
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Россия#Новости#Жара#Аномальная жара#Совет
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