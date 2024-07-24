Омичам дали советы, как выжить в аномальную жару

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Омск и область этим летом очень часто накрывает аномальной жарой. В дни, когда на термометрах значится +30 и выше, сложно находиться не только на улице, но и дома. В издании Newia.ru составили подборку лайфхаков, которые позволяют выжить в жару дома.
В жару снизить градус в квартире или доме помогут следующие бытовые советы:
Легче пережить жару также можно, регулярно выпивая охлажденную воду и отдыхая по 10-15 минут каждые 2-3 часа.
Ранее Город55 рассказывал о погоде на День Омска. Предварительно омичам обещают +24 градуса на день и небольшой дождь.