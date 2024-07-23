Стали известно, какие озера в странах бывшего СССР привлекают российских туристов

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Летом 2024 года россияне все чаще стали поводить отпуска в странах бывшего СССР. Здесь туристы могут совместить отдых на берегу водоема с большим количеством экскурсий. Самые известные озера в странах постсоветского пространства — Нарочь в Белоруссии, Севан в Армении, Иссык-Куль в Киргизии, Боровое в Казахстане, пишут «РИА Новости».
У такого отдыха есть много существенных «плюсов» — не нужны визы, знание иностранного языка, многочасовое томление в самолете. Кроме того, до многих мест можно добраться на поезде, автобусе и автомобиле.
На белорусские озера туристы из России едут за «оздоровительным» эффектом, по этой причине путешественники предпочитают останавливаться в санаториях, а не в гостиницах. Нарочь — самое большое озеро Беларуси, вблизи него располагается хвойный лет. Над этим вариантом стоит задуматься любителям спокойного отдыха на природе.
В Армении россияне могут находиться без визы до 30 дней, в страну пускают как по внутреннему, так и по загранпаспорту. Здесь туристов привлекает озеро Севан, на берегу которого распложены единственные в стране пляжи. Территория полна отелей, ресторанов и спортплощадок, а также водных развлечений.
В Киргизию россияне также могут попасть без разрешения на въезд, если срок пребывания не превысит 90 дней. Самым популярным озером здесь является Иссык-Куль. Вблизи него расположены санатории, базы отдыха, пансионаты разных времен постройки: от советских до недавно открытых. В поселке Бостери работает парк аттракционов, поэтому отдых будет интересен не только взрослым, но и детям.
В Казахстане российских путешественников привлекает курорт Боровое, в котором находится сразу несколько озер — Боровое, Щучье, Катарколь. Здесь каждый турист найдет вариант отдыха на свой вкус и финансовую возможность: не территории есть как премиальные гостиницы, так и недорогие отели.