Стали известно, какие озера в странах бывшего СССР привлекают российских туристов

В Киргизию россияне также могут попасть без разрешения на въезд, если срок пребывания не превысит 90 дней. Самым популярным озером здесь является Иссык-Куль. Вблизи него расположены санатории, базы отдыха, пансионаты разных времен постройки: от советских до недавно открытых. В поселке Бостери работает парк аттракционов, поэтому отдых будет интересен не только взрослым, но и детям.