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Мэр Омска Шелест прибыл в Усть-Ишим для помощи местным после отступления паводка

Мэр Омска Шелест прибыл в Усть-Ишим для помощи местным после отступления паводка

18 июля 2024, 11:59
Фото: Соцсети Сергея Шелеста
Мэр Омска провел встречу с главой Усть-Ишимского района Александром Седельниковым, в ходе нее обсуждались планы по восстановлению населенных пунктов после паводка.

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест прибыл в Усть-Ишим, где провел встречу с главой района Александром Седельниковым. На ней обсуждались планы по восстановлению населенных пунктов после паводка.

«По поручению губернатора Виталия Хоценко прибыл в Усть-Ишим. Руководитель региона поставил задачу: помочь с первоочередным ремонтом наиболее проблемных домов. Сегодня в этот процесс включены все муниципалитеты области», — рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

К работам планируется приступить в ближайшее время, особое внимание уделяется многодетным семьям и одиноким пожилым людям. Курировать это направление будет заместитель Шелеста Владимир Куприянов.

Напомним, что сейчас в Усть-Ишимском районе из всех домов уже ушла вода, продолжается дезинфекция помещений и подсчет материального ущерба.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Паводок#Новости#Затопления#Затопление#Паводковая ситуация#Затопление Усть-Ишима#Паводковая обстановка#Весенний паводок
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