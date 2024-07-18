Мэр Омска Шелест прибыл в Усть-Ишим для помощи местным после отступления паводка

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Сегодня мэр Омска Сергей Шелест прибыл в Усть-Ишим, где провел встречу с главой района Александром Седельниковым. На ней обсуждались планы по восстановлению населенных пунктов после паводка.
«По поручению губернатора Виталия Хоценко прибыл в Усть-Ишим. Руководитель региона поставил задачу: помочь с первоочередным ремонтом наиболее проблемных домов. Сегодня в этот процесс включены все муниципалитеты области», — рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.
К работам планируется приступить в ближайшее время, особое внимание уделяется многодетным семьям и одиноким пожилым людям. Курировать это направление будет заместитель Шелеста Владимир Куприянов.
Напомним, что сейчас в Усть-Ишимском районе из всех домов уже ушла вода, продолжается дезинфекция помещений и подсчет материального ущерба.