Не осталось затопленных домов. Паводок полностью ушел из Усть-Ишимского района

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Сегодня в Омске прошло заседание оперштаба по ликвидации последствий паводка, на нем обсуждалась ситуация на севере области.
Сейчас в Усть-Ишимском районе не осталось затопленных домов, помещения продолжают дезинфицировать и просушивать, специалисты подсчитывают ущерб. В некоторых населенных пунктах уже приступили к обследованию построек и формированию строительных бригад. Также продолжается уборка мусора.
В своем телеграм-канале глава региона Виталий Хоценко рассказал, что в районе работают выездные группы сотрудников МФЦ. Они принимают заявления от жителей на получение компенсаций.