Не осталось затопленных домов. Паводок полностью ушел из Усть-Ишимского района

Сейчас в Усть-Ишимском районе не осталось затопленных домов, помещения продолжают дезинфицировать и просушивать, специалисты подсчитывают ущерб. В некоторых населенных пунктах уже приступили к обследованию построек и формированию строительных бригад. Также продолжается уборка мусора.