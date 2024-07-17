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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Усть-Ишимский район полностью избавился от паводковых вод

Не осталось затопленных домов. Паводок полностью ушел из Усть-Ишимского района

17 июля 2024, 09:54
Фото: Соцсети Виталия Хоценко

Усть-Ишимский район полностью избавился от паводковых вод

Сегодня в Омске прошло оперативное совещание по ликвидации последствий паводка, сейчас вода покинула все дома на территории Усть-Ишимского района, продолжается дезинфекция помещений и подсчет ущерба.

Сегодня в Омске прошло заседание оперштаба по ликвидации последствий паводка, на нем обсуждалась ситуация на севере области.

Сейчас в Усть-Ишимском районе не осталось затопленных домов, помещения продолжают дезинфицировать и просушивать, специалисты подсчитывают ущерб. В некоторых населенных пунктах уже приступили к обследованию построек и формированию строительных бригад. Также продолжается уборка мусора.

В своем телеграм-канале глава региона Виталий Хоценко рассказал, что в районе работают выездные группы сотрудников МФЦ. Они принимают заявления от жителей на получение компенсаций.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Паводок#Новости#Вода#Затопление#Паводковая ситуация#Затопление Усть-Ишима#Паводковая обстановка#Весенний паводок#Паводки
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