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«Газпром нефть» поможет трудоустроиться профильным выпускникам омских колледжей

«Газпром нефть» поможет трудоустроиться профильным выпускникам омских колледжей

18 июля 2024, 09:10
Фото: Римма Злацовская
Компания станет опорным работодателем, который гарантирует стажировку и трудоустройство профильным студентам в дочерние предприятия.

Омский промышленно-экономический колледж получит государственный грант в размере 100 млн рублей на создание регионального центра по подготовке специалистов рабочих профессий. В рамках федерального проекта «Профессионалитет», инициированного Минпросвещения России, «Газпром нефть» будет участвовать в формировании учебных программ, контроле подготовки преподавателей, определении требований к выпускникам.

Региональный центр по подготовке специалистов рабочих профессий откроется 1 сентября 2025 году. Его создадут на базе Омского промышленно-экономического колледжа. Обучение будет бесплатным. Доступ к образовательному центру получат также студенты Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского и Омского монтажного техникума.

Генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский, министр образования региона Иван Кротт, министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников и руководители учебных заведений подписали соответствующие соглашения.

Для сотрудничества с организациями среднего профессионального образования «Газпром нефть» открыла партнерскую систему «Лига колледжей». «Газпром нефть» вместе с участниками повышает качество образовательных программ, решает стратегические задачи отрасли и повышает квалификацию преподавательского состава. В числе участников системы 17 колледжей из девяти регионов России, в том числе Омский промышленно-экономический колледж.

«Это собственная образовательная система компании, которая, как и федеральный проект „Профессионалитет“ направлена на усиление подготовки кадров в среднем профессиональном образовании. Для этого мы развиваем не только материально-техническую базу колледжей, с которыми сотрудничаем, но и повышаем уровень преподавательского состава», — отмечает ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

Министр образования Омской области Иван Кротт подчеркнул, что совместная работа «Газпром нефти» и регионального правительства повышает привлекательность промышленных профессий среди молодежи и дает им возможность реализовываться в родном регионе.

«Омский НПЗ ежегодно может трудоустроить до 150 выпускников учебных заведений по рабочим профессиям. Они нужны нашему предприятию. Поэтому в рамках проекта „Профессионалитет“ мы примем участие в техническом оснащении кабинетов и лабораторий, которые будут приближены к условиям нефтеперерабатывающего производства. Также мы включимся в составление образовательной программы. Всё это поможет выпускникам получить знания и навыки, требующиеся для работы на самом современном предприятии отрасли», — сказал генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
#Алина Ясинская#Общество#Образование#Омск#Омская область#Россия#Газпром нефть#Новости#ОНПЗ
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