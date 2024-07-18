«Газпром нефть» поможет трудоустроиться профильным выпускникам омских колледжей

Омский промышленно-экономический колледж получит государственный грант в размере 100 млн рублей на создание регионального центра по подготовке специалистов рабочих профессий. В рамках федерального проекта «Профессионалитет», инициированного Минпросвещения России, «Газпром нефть» будет участвовать в формировании учебных программ, контроле подготовки преподавателей, определении требований к выпускникам.



Региональный центр по подготовке специалистов рабочих профессий откроется 1 сентября 2025 году. Его создадут на базе Омского промышленно-экономического колледжа. Обучение будет бесплатным. Доступ к образовательному центру получат также студенты Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского и Омского монтажного техникума.