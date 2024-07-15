Дело экс-депутата Сергея Головачева закрыли по нереабилитирующим основаниям

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:35
Первомайский районный суд Омска принял решение по уголовному делу в отношении Сергея Головачева — известного омского бизнесмена, в прошлом депутата регионального Законодательного собрания. Подсудимый подал ходатайство о прекращении дела в связи с истечением срока давности, прокуратура не стала возражать, и судья прекратил дело.
Головачева обвиняли в налоговых махинациях: по данным следствия, он перечислил со счета своей компании «Сибирский экспорт» 10 млн рублей ее контрагентам, хотя знал о налоговой недоимке в 6 млн. Стоит отметить, что основания, на которых прекращено дело, не являются реабилитирующими.
Напомним: Сергей Головачев в прошлом был учредителем агрокомплексов «Ударный», «Заря», имени Романенко, ООО «Группа Синергия» и ряда других бизнес-активов. Он был признан банкротом как физлицо в 2020 году и с этого момента являлся самым бедным депутатом Заксобрания. Общие долги Головачева превышают 1 млрд рублей.