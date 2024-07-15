Дело экс-депутата Сергея Головачева закрыли по нереабилитирующим основаниям

Головачева обвиняли в налоговых махинациях: по данным следствия, он перечислил со счета своей компании «Сибирский экспорт» 10 млн рублей ее контрагентам, хотя знал о налоговой недоимке в 6 млн. Стоит отметить, что основания, на которых прекращено дело, не являются реабилитирующими.