Как китайский автопром может повлиять на авторынок России

Сейчас все идет к тому, что заводы в Тольятти и Ижевске могут остановиться из-за отсутствия комплектующих. Кстати, после ввода санкций и ухода иностранцев из России, АвтоВАЗ локализовал производство почти 1100 наименований автокомпонентов, узлов, систем и агрегатов для машин «Лада». Таким образом получилось запустить в серийное производство на тольяттинской площадке новую модель LADA Vesta NG.