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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

иллюстрация

Как китайский автопром может повлиять на авторынок России

10 июля 2024, 16:07
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Стало известно, как обстоят дела на рынке отечественного автопрома. Как выяснилось, китайские производители автозапчастей могут прервать поставки в Россию из-за угрозы вторичных санкций.

Главный спикер АвтоВАЗа Сергей Громак отметил, что неизвестно, насколько сильно будет ужесточаться санкционное давление. По его информации, есть проблемы с платежами за компоненты. Он считает, что нужно работать с российскими производителями, поскольку особо работать нам не с кем.

Сейчас все идет к тому, что заводы в Тольятти и Ижевске могут остановиться из-за отсутствия комплектующих. Кстати, после ввода санкций и ухода иностранцев из России, АвтоВАЗ локализовал производство почти 1100 наименований автокомпонентов, узлов, систем и агрегатов для машин «Лада». Таким образом получилось запустить в серийное производство на тольяттинской площадке новую модель LADA Vesta NG.

При этом спасает Китай, поскольку в России все же недостаточно заводов и технологий. «Новые Известия» отмечают, что под китайские бренды переделана или в стадии переделки вся дилерская сеть России, страна привыкла к монопольным поставкам новых авто из Поднебесной. Но непомерные таможенные пошлины, растущий утильсбор, сложная логистика являются преградами для параллельного и частного импорта машин.

Импорт авто и комплектующих из Китая в РФ может прекратиться из-за блокировки платежей китайскими банками, сказал президент Ассоциации РОАД (Российские автомобильные дилеры) Алексей Подщеколдин.

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