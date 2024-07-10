Как китайский автопром может повлиять на авторынок России

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Главный спикер АвтоВАЗа Сергей Громак отметил, что неизвестно, насколько сильно будет ужесточаться санкционное давление. По его информации, есть проблемы с платежами за компоненты. Он считает, что нужно работать с российскими производителями, поскольку особо работать нам не с кем.
Сейчас все идет к тому, что заводы в Тольятти и Ижевске могут остановиться из-за отсутствия комплектующих. Кстати, после ввода санкций и ухода иностранцев из России, АвтоВАЗ локализовал производство почти 1100 наименований автокомпонентов, узлов, систем и агрегатов для машин «Лада». Таким образом получилось запустить в серийное производство на тольяттинской площадке новую модель LADA Vesta NG.
При этом спасает Китай, поскольку в России все же недостаточно заводов и технологий. «Новые Известия» отмечают, что под китайские бренды переделана или в стадии переделки вся дилерская сеть России, страна привыкла к монопольным поставкам новых авто из Поднебесной. Но непомерные таможенные пошлины, растущий утильсбор, сложная логистика являются преградами для параллельного и частного импорта машин.
Импорт авто и комплектующих из Китая в РФ может прекратиться из-за блокировки платежей китайскими банками, сказал президент Ассоциации РОАД (Российские автомобильные дилеры) Алексей Подщеколдин.