Нарушил скоростной режим. Омич через суд оспорил результаты экзамена по вождению

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
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Updated Сегодня, 13:45
В конце прошлого месяца омич сдавал экзамен на право управления транспортным средством категории «В», принимал его госинспектор ГАИ. Во врем разворота автомобиля в ограниченном пространстве задним ходом экзаменатор попросил сдающего выполнить поворот направо на ближайшем перекрестке.
Омич выполнил задание, однако, по мнению экзаменатора, превысил скоростной режим: двигался со скоростью около 30 км/ч вместо разрешенных 20 км/ч. По этой причине экзамен был окончен с результатом «не сдан».
Молодой человек не согласился с таким решением и решил оспорить его через суд. Истец уверен, что не допускал нарушения, так как на участке не было ограничения скорости, а потому просит суд обязать МЭО ГАИ аннулировать результаты экзамена и провести его повторно.