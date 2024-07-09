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Нарушил скоростной режим. Омич через суд оспорил результаты экзамена по вождению

9 июля 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney
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Омич через суд оспорил результаты экзамена по вождению

Во время экзамена на право управления транспортным средством категории «В» омич, по мнению инструктора, нарушил скоростной режим. По этой причине экзамен был окончен с результатом «не сдал», однако с таким положением дел сдающий не согласился и обратился в суд.

В конце прошлого месяца омич сдавал экзамен на право управления транспортным средством категории «В», принимал его госинспектор ГАИ. Во врем разворота автомобиля в ограниченном пространстве задним ходом экзаменатор попросил сдающего выполнить поворот направо на ближайшем перекрестке.

Омич выполнил задание, однако, по мнению экзаменатора, превысил скоростной режим: двигался со скоростью около 30 км/ч вместо разрешенных 20 км/ч. По этой причине экзамен был окончен с результатом «не сдан».

Молодой человек не согласился с таким решением и решил оспорить его через суд. Истец уверен, что не допускал нарушения, так как на участке не было ограничения скорости, а потому просит суд обязать МЭО ГАИ аннулировать результаты экзамена и провести его повторно.

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#Анастасия Баянова#Омск#ГИБДД#Водительские права#Новости#Экзамены#Экзамен#Права
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