gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

иллюстрация

Искра, Белослава и Атай. В омском ЗАГСе назвали самые редкие имена для новорожденных

8 июля 2024, 04:06
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стало известно, какие имена омичи давали своим детям в 2024 году

В ЗАГСе рассказали, какие имена были самыми популярными среди омичей в этом году, а также назвали самые редкие имена для новорожденных.

В омском ЗАГСе подвели итоги и назвали самые необычные имена, которые получили дети за последние полгода. Среди них: Искра, Соломия, Николина, Белослава, Наима, Атай, Биляль, Дастан и Абубакар.

Кроме того, сотрудники рассказали, какие имена чаще всего выбирают омичи для своих новорожденных детей. В топ-10 популярных имен вошли София, Анна, Ева, Варвара, Дарья, Михаил, Артем, Александр, Максим и Тимофей.

Напомним, что ранее в отделе ЗАГС была опубликована статистика по количеству смертей и рождений за первое полугодие 2024 года. Выяснилось, что в нашем регионе смертность почти вдвое превышает рождаемость. За полгода в Омской области зарегистрировали 12 500 смертей, в то время как родилось всего 7 тысяч детей.

Марта, Асмо и Наби. В омском ЗАГСе назвали самые редкие имена для новорожденных
Узнать подробнее
Читайте также:
Неутешительная статистика. Уровень смертности в Омске продолжил набирать обороты
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Дети#Новости#ЗАГС#Необычные имена#Список#Популярные имена
Подпишитесь
Прекращение стройки, проверка ТЭЦ и залитый «перцем» рэпер. Главные темы недели
Вчера, 10:00
Добились своего. Омичи взыскали с «Омск РТС» компенсацию за морозы без отопления
Сегодня, 03:23
На «Омск-РТС» завели дело из-за внепланового отключения горячей воды на месяц
Сегодня, 05:01
«Дорогая штука». Гендиректор Омского аэропорта рассказал о перспективах аэроэкспресса
Вчера, 13:32
60-е место из 100. Омск попал в рейтинг городов с высоким уровнем зарплат
Сегодня, 03:01