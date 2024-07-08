Искра, Белослава и Атай. В омском ЗАГСе назвали самые редкие имена для новорожденных

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В омском ЗАГСе подвели итоги и назвали самые необычные имена, которые получили дети за последние полгода. Среди них: Искра, Соломия, Николина, Белослава, Наима, Атай, Биляль, Дастан и Абубакар.
Кроме того, сотрудники рассказали, какие имена чаще всего выбирают омичи для своих новорожденных детей. В топ-10 популярных имен вошли София, Анна, Ева, Варвара, Дарья, Михаил, Артем, Александр, Максим и Тимофей.
Напомним, что ранее в отделе ЗАГС была опубликована статистика по количеству смертей и рождений за первое полугодие 2024 года. Выяснилось, что в нашем регионе смертность почти вдвое превышает рождаемость. За полгода в Омской области зарегистрировали 12 500 смертей, в то время как родилось всего 7 тысяч детей.