Искра, Белослава и Атай. В омском ЗАГСе назвали самые редкие имена для новорожденных

Напомним, что ранее в отделе ЗАГС была опубликована статистика по количеству смертей и рождений за первое полугодие 2024 года. Выяснилось, что в нашем регионе смертность почти вдвое превышает рождаемость. За полгода в Омской области зарегистрировали 12 500 смертей, в то время как родилось всего 7 тысяч детей.