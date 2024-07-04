В Омске потратят 10 млн рублей на инвентаризацию ливневки

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Департамент контрактной системы в сфере закупок омской администрации опубликовал на сайте госзакупок очередную заявку. На этот раз речь идет об «оказании услуг по инвентаризации существующей ливневой канализации с разработкой электронной схемы ливневой канализации города Омска». Желающие могут заявить о себе до 11 июля, начальная цена контракта — 10,3 млн рублей.
Заказчиком в данном случае является Управление дорожного хозяйства и благоустройства. В техзадании уточняется, что цель инвентаризации — «Обеспечение развития систем ливневой канализации путем развития эффективных форм управления этими системами». Отметим, что вопрос крайне важный: нынешнее состояние ливневки в Омске такое, что после каждого дождя на улицах разливаются огромные лужи.