В Омске потратят 10 млн рублей на инвентаризацию ливневки

Департамент контрактной системы в сфере закупок омской администрации опубликовал на сайте госзакупок очередную заявку. На этот раз речь идет об «оказании услуг по инвентаризации существующей ливневой канализации с разработкой электронной схемы ливневой канализации города Омска». Желающие могут заявить о себе до 11 июля, начальная цена контракта — 10,3 млн рублей.