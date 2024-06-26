Выставку «Россия» в Москве посетили 17 млн человек

Сегодня, 26 июня, на выставке-форуме «Россия» встретили 17-миллионного посетителя. Им стал Егор Морозов из Волгограда. Он приехал посмотреть экспозицию вместе с женой Ольгой и сыновьями Андреем и Иваном.