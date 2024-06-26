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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:37

Выставку «Россия» в Москве посетили 17 млн человек

Выставку «Россия» в Москве посетили 17 млн человек

26 июня 2024, 11:35
Фото: gorod55.ru
Экспозиция будет работать до 8 июля.

Сегодня, 26 июня, на выставке-форуме «Россия» встретили 17-миллионного посетителя. Им стал Егор Морозов из Волгограда. Он приехал посмотреть экспозицию вместе с женой Ольгой и сыновьями Андреем и Иваном.

«Для нас это большой сюрприз. Мы рады побывать здесь и увидеть все вживую. Очень жаль, что выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Ее интересно посетить со всей семьей, посмотреть какая у нас большая и великая страна», — отметил Егор Морозов.

Семья получила подарки от организаторов выставки и правительства Нижегородской области: сертификат на трехдневное путешествие по региону от «Агентства гостеприимства Нижегородской области».

Выставка «Россия» будет работать до 8 июля.

«Сегодня нашу Выставку посетил 17-миллионный гость. Егор и вся его семья приехали к нам из Волгограда, а в подарок получили поездку в Нижний Новгород. Сейчас на нашей Выставке максимальный поток гостей — не менее 100 тысяч человек в сутки», — сказала генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

Семья Морозовых с помощью сертификата посетит Нижегородский кремль, музей «Русское искусство», Чкаловскую лестницу, парк 800-летия Нижнего Новгорода и Верхне-Волжскую набережную. Также 17-миллионного гостя и его родных ждут речная прогулка по Волге и Оке и визит в Городец.

Выставка «Россия» открылась 4 ноября. Экспозиции представили 89 регионов. Омская область также продемонстрировала свои достижения. Ранее Город55 подробно рассказывал о выставке и стенде омичей.

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