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Омский минсельхоз выделил полмиллиона на конкурс «Лучший тракторист»

Омский минсельхоз потратит полмиллиона, чтобы найти лучшего тракториста

27 июня 2024, 07:53
Фото: 1MI

Омский минсельхоз выделил полмиллиона на конкурс «Лучший тракторист»

Исполнителем стала агрофирма Дмитрия Пушкарева.

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области разместило на сайте госзакупок очередной лот. Предметом закупки в этом случае является «Оказание услуг по проведению областного конкурса „лучший тракторист-машинист в сельскохозяйственном производстве Омской области“». Уже заключен контракт на 498 тысяч рублей, поставщиком стало акционерное общество «Раздольное».

Из техзадания следует, что исполнитель должен будет предоставить земельный участок как минимум на 30 гектаров «для проведения практической части конкурса». Там нужно разместить парковку на 50 машин, огороженную лентой, площадку для построения техники, палатку для судей, призовой пьедестал, биотуалеты и умывальники. Поставщик должен с помощью кольев разделить землю на участки, предоставить 5 тракторов разных типов и обеспечить культурную программу.

— Исполнитель обязан, — говорится в техзадании, — организовать выступления коллективов творческой самодеятельности с музыкальными номерами, 3-5 номеров, песни народной, эстрадной музыки с выступлением ведущего, перед началом официального открытия конкурса, с использованием музыкальной аппаратуры…

К заявке приложен сценарий соревнований и награждения. Победители получат дипломы и сувениры.

АО «Раздольное» зарегистрировано в селе Солнечное в Русскополянском районе Омской области. Его владелец и директор — Дмитрий Пушкарев, один из богатейших людей Омской области.

Объяснения есть. В омском минсельхозе прокомментировали рост цен на куриные яйца
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#Николай Эйхвальд#Общество#Госзакупки#Новости#Минсельхоз#Дмитрий Пушкарев
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