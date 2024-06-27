Омский минсельхоз потратит полмиллиона, чтобы найти лучшего тракториста

Из техзадания следует, что исполнитель должен будет предоставить земельный участок как минимум на 30 гектаров «для проведения практической части конкурса». Там нужно разместить парковку на 50 машин, огороженную лентой, площадку для построения техники, палатку для судей, призовой пьедестал, биотуалеты и умывальники. Поставщик должен с помощью кольев разделить землю на участки, предоставить 5 тракторов разных типов и обеспечить культурную программу.