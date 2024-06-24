gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

иллюстрация

Ученые встревожены новыми природными аномалиями в России

24 июня 2024, 12:53
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Катаклизмы происходят все чаще и чаще.

Этим летом Москву и Центральную России не только накрывают циклоны с дождями. На днях к осадкам добился невероятной силы ветер. Шторм был такой силы, что вырывались с корнем деревья, летали крыши домов.

Как объяснил «Новым Известиям» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, через территорию центральных областей Европейской России проходил активный холодный атмосферный фронт с волнами, с большими температурными контрастами.

Несколько смерчей видели недавно в Подмосковье, хотя официально в России их никогда не было. Но в стране мало радиостанций для этого, уточняет Леус. Замдиректора Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский рассказал вместе с тем, что уже есть небольшое сообщество так называемых «охотников за смерчами», которое сформировалось ранее в США.

Метеорологи отмечают, что особенно смерчам подвержен юг Западной Сибири. На Северо-Западе также фиксируют увеличение количества смерчей, хотя оно и не такое значительное.

Будьте осторожны. На Омск надвигаются мощные дожди с грозой и шквалистый ветер
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Погода#Омская область#Россия#Новости#Аномалии#Смерч#Торнадо#Аномальная погода
Подпишитесь
Ждите июля. Омичи будут летать на «кукурузниках» в затопленный Усть-Ишим
Сегодня, 11:27
Стало известно, куда отправился работать экс-тренер омского «Авангарда» Хартли
Сегодня, 04:43
Заявление написано. В Омске обратились в полицию из-за вырубки деревьев на Ватутина
Сегодня, 07:52
Омичам, отказавшимся от туров в Крым после атаки на Севастополь, вернут деньги
Сегодня, 03:25
Будьте осторожны. На Омск надвигаются мощные дожди с грозой и шквалистый ветер
Сегодня, 08:23
Четвертый за полгода. В омском ресторане Темури Латарии снова сменился директор
Сегодня, 04:16