Ученые встревожены новыми природными аномалиями в России

Несколько смерчей видели недавно в Подмосковье, хотя официально в России их никогда не было. Но в стране мало радиостанций для этого, уточняет Леус. Замдиректора Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский рассказал вместе с тем, что уже есть небольшое сообщество так называемых «охотников за смерчами», которое сформировалось ранее в США.