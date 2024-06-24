Ученые встревожены новыми природными аномалиями в России

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Этим летом Москву и Центральную России не только накрывают циклоны с дождями. На днях к осадкам добился невероятной силы ветер. Шторм был такой силы, что вырывались с корнем деревья, летали крыши домов.
Как объяснил «Новым Известиям» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, через территорию центральных областей Европейской России проходил активный холодный атмосферный фронт с волнами, с большими температурными контрастами.
Несколько смерчей видели недавно в Подмосковье, хотя официально в России их никогда не было. Но в стране мало радиостанций для этого, уточняет Леус. Замдиректора Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский рассказал вместе с тем, что уже есть небольшое сообщество так называемых «охотников за смерчами», которое сформировалось ранее в США.
Метеорологи отмечают, что особенно смерчам подвержен юг Западной Сибири. На Северо-Западе также фиксируют увеличение количества смерчей, хотя оно и не такое значительное.