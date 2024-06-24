Будьте осторожны. На Омск надвигаются мощные дожди с грозой и шквалистый ветер

Напомним, что на прошлой неделе в Омске прошел сильный ливень, а в некоторых районах выпал крупный град. Омичи опубликовали в соцсетях фото и видео, на которых запечатлено это погодное явление. Горожане отметили, что выпавший град был похож на пельмени. В то же время в селе Усть-Заостровка местные сравнили градины с камнями.