Будьте осторожны. На Омск надвигаются мощные дожди с грозой и шквалистый ветер

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Министерство региональной безопасности Омской области предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных условиях.
По информации Обь-Иртышского УГМС, в период с 24 по 25 июня ожидаются сильные дожди, грозы. При грозе возможны порывы ветра до 17-22 метров в секунду и град.
На этот период горожанам рекомендуется:
Напомним, что на прошлой неделе в Омске прошел сильный ливень, а в некоторых районах выпал крупный град. Омичи опубликовали в соцсетях фото и видео, на которых запечатлено это погодное явление. Горожане отметили, что выпавший град был похож на пельмени. В то же время в селе Усть-Заостровка местные сравнили градины с камнями.
Из-за непогоды в этот вечер на Черлакском тракте град повредил несколько автомобилей. Кроме того, на улице Дмитриева крупная ветка упала с дерева и повредила машину. Момент падения зафиксировал проезжавший мимо водитель.