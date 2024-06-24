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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

иллюстрация

Будьте осторожны. На Омск надвигаются мощные дожди с грозой и шквалистый ветер

24 июня 2024, 08:23
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичей предупредили о предстоящих двухдневных ливнях, граде и мощном ветре

Министерство регбезопасности Омской области предупредило жителей о неблагоприятных погодных условиях. В период с 24 по 25 июня ожидаются сильные дожди и грозы, при которых возможны порывы ветра до 17–22 м/с и град.

Министерство региональной безопасности Омской области предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных условиях.

По информации Обь-Иртышского УГМС, в период с 24 по 25 июня ожидаются сильные дожди, грозы. При грозе возможны порывы ветра до 17-22 метров в секунду и град.

погода на ближашие днипогода на ближашие дни
погода на ближашие дни

На этот период горожанам рекомендуется:

  • быть внимательными на дороге;
  • в случае резкого ухудшения погоды укрыться в помещении, подземном переходе или подъездах зданий;
  • парковать автомобиль вдали от деревьев, шатких конструкций и линий электропередач.

Напомним, что на прошлой неделе в Омске прошел сильный ливень, а в некоторых районах выпал крупный град. Омичи опубликовали в соцсетях фото и видео, на которых запечатлено это погодное явление. Горожане отметили, что выпавший град был похож на пельмени. В то же время в селе Усть-Заостровка местные сравнили градины с камнями.

Из-за непогоды в этот вечер на Черлакском тракте град повредил несколько автомобилей. Кроме того, на улице Дмитриева крупная ветка упала с дерева и повредила машину. Момент падения зафиксировал проезжавший мимо водитель.

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